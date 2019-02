Il pénètre dans la maternité et vole un sac

PAPEETE, le 14 février 2019. Un homme a été condamné à dix mois d’emprisonnement donc cinq mois avec sursis pour avoir volé un sac à une sage-femme, dans une salle de la maternité de l'hôpital.





"C'est un moulin cette maternité ? C'est assez inquiétant... Il y a des bébés..." , fait remarquer le président du tribunal correctionnel. S'adressant à la sage-femme victime du vol, il souligne : "il faudra vraiment faire passer le message à la maternité." Se retournant vers le prévenu, un gaillard aux cheveux mi-longs coiffés par une petite queue de cheval, il demande : "qu'est-ce que vous faisiez à la maternité ?" Le prévenu a bien du mal à trouver une réponse cohérente. Pourquoi s'est-il retrouvé entre 4 et 7 heures du matin dans la maternité ? Comment a-t-il pu voler un sac de sport dans une salle fermée en théorie par un digicode ? "Quelqu'un qui vole pour manger on peut comprendre. Mais c'est un service maternité...", ajoute le président du tribunal correctionnel.



La sage-femme avait découvert le larcin après sa journée de travail. Quelques jours plus tard, forte du signalement qu'on a pu lui donner grâce aux images de vidéosurveillance de l'hôpital, elle reconnaît le voleur sur un vélo devant elle alors qu'elle conduit. Elle le suit jusqu'à une roulotte. Son mari, qu'elle a contacté, est venu la rejoindre. La police interviendra finalement interpeller le voleur qui a été maintenu sur place en attendant les forces de l'ordre. " Ils ne vous ont pas loupé quand même", souligne le président du tribunal correctionnel qui note que cet épisode lui a valu cinq jours d’ITT.

Le procureur a requis dix mois d’emprisonnement dont quatre à cinq mois avec sursis. Le tribunal correctionnel a décidé de le condamner à dix mois d’emprisonnement donc cinq mois avec sursis assorti d’une obligation de soins, de formation et d’indemnisation de la victime. « On a été très inquiet du fait que vous soyez retrouvé en pleine nuit dans une maternité » , a insisté le président du tribunal correctionnel.