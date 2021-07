"Il nous manque 100 millions pour financer le centre d'accueil des SDF"

La mise à disposition de cette parcelle domaniale, derrière l’institut Mathilde Frébault, de 1 765 mètres carrés, c'était inespéré ?

“On a été gâté par le Pays, la superficie du terrain est au-delà de nos espérances, mais nécessaire pour accueillir un parking ou des espaces verts que je n'avais pas forcément intégrés dans le projet et qui sont imposés par le plan général d'aménagement de la commune. La surface est aussi idéalement située : il n'y a pas trop d'habitations autour, on ne devrait donc pas déranger contrairement à Vaininiore. On est proche de la ville, puisqu'il s'agit d'attirer les SDF, de les former et de les relancer. Dans la foi, on a souvent des idées et on est conforté quand ce qu'on reçoit dépasse nos attentes. Au bout du compte, on a un terrain idéal en termes d'espace et d'emplacement. Il n'y a pas de raisons que le patron là-haut nous fasse ce clin d'œil et qu'il nous lâche au moment de concrétiser la construction”.



Le confinement a-t-il mis en exergue l'importance de ce centre ?

“Le confinement nous a surtout permis de recenser avec exactitude le nombre de SDF. Il a fallu les mettre à l'abri dans des centres, en comptabilisant les repas distribués tous les soirs. On a donc confirmé qu'il y avait bien 300 SDF. C'est un chiffre qui augmente lentement depuis 25 ans au même titre que la croissance démographique. Le but de tout ce qu'on met en place, dont ce centre d'accueil, c'est bien de remettre ces gens sur les rails. Quand tu vois la fierté des ceux qui s'en sortent et qui reviennent avec un CDI, même si c'est le Smig, c'est une très grosse satisfaction”.



La crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur vos activités, ou sur la précarité sociale ?

“Sur notre activité pas vraiment. On note par contre au niveau des dons, une plus grande générosité certainement liée à cette crise et de la population touchée par la précarité. On est passé de 30 colis alimentaires avant la crise à 400 l'année dernière, et là on est parti pour atteindre encore 400 cette année. Ce sont des familles qui ont un toit mais qui viennent demander de l'aide pour la première fois avec des situations de perte d'emploi ou de menace d'expulsion. Je n'ai pas l'impression que l'impact soit conséquent sur les gens qui vivent déjà dans la rue, plus sur ceux des quartiers. Le Pays va devoir faire face à ces personnes qui sont en situation de précarité, qui sont plus vulnérables qu'avant. Des gens qui n'ont pas l'habitude de demander, qui n'avaient déjà pas beaucoup, mais suffisamment pour ne pas avoir besoin d'appeler à l'aide”.