Il frappe sa concubine dans les toilettes neuf mois ferme

Il assène alors plusieurs coups de poings au visage de S.T, qui se met à saigner abondamment. "Plus je saignais, plus il frappait fort. On aurait dit que le sang l'excitait", a indiqué la victime lors de sa déposition. Cette dernière s'en sort avec un hématome au niveau de l'œil gauche, une coupure profonde à l'arrière du crâne, et une ITT supérieur à huit jours.



T.A devait donc répondre de ses actes ce lundi devant le tribunal correctionnel. S.T, lunettes de soleil vissées aux yeux, est également présente. A la barre, le prévenu lance à la cour qu'il est "prêt à assumer ses erreurs". Le président du tribunal lui demande alors de s'expliquer sur ce tel déchaînement de violence : "Pourquoi n'avez-vous pas arrêté lorsqu'elle s'est mise à "pisser" le sang ?". Le prévenu répond alors la tête haute à la barre, "je ne sais pas. J'étais sous l'effet de l'alcool."



Le couple vit sous le même toit depuis sept ans. Et les épisodes de violences semblent très récurrents. T.A avait en effet déjà été condamné en 2011 pour des violences à l'encontre de sa conjointe. Et en mars dernier, le prévenu avait de nouveau porté des coups à sa campagne. "Est-ce-que vous n'avez pas peur de mourir un jour sous les coups de votre conjoint ?", s'exclame le président du tribunal en interpellant la victime. S.T mime alors un "non" de la tête.



"Cela devient malheureusement symptomatique en Polynésie française, sans que personne ne fasse quelque chose pour que cela change", a regretté la procureure. Puis de requérir deux ans d'emprisonnement à l'encontre du prévenu.



Après en avoir délibéré, le tribunal condamne finalement T.A à 18 mois de prison, dont neuf mois ferme. Il a été conduit à Nuutania à la suite de son procès.