Il fête un an d'abstinence en s'alcoolisant

Tahiti, le 7 décembre 2020 - Un homme de 28 ans a été condamné par le tribunal correctionnel lundi à quatre mois de prison avec sursis pour des faits d'outrage, menace, rébellion et de violence. Le 22 novembre à Rimatara, le prévenu avait fêté la fin de son contrat avec la Croix-bleue en buvant excessivement. Il s'en était ensuite pris à un mūto'i et un gendarme qui essayaient de le calmer.







Cela faisait plus d'un an que le prévenu, présenté en comparution immédiate lundi, n'avait pas bu lorsqu'il a décidé, le 22 novembre dernier, de fêter la fin de son contrat avec la Croix-bleue en s'alcoolisant avec des amis à Rimatara. Ce soir-là, le jeune homme s'était arrêté devant la maison de son voisin, un policier municipal, et avait copieusement insulté la femme de ce dernier. Le mūto'i, alerté par les cris de son épouse, avait tenté de calmer le jeune qui avait vainement essayé de lui mettre un coup de pied. Il avait ensuite prévenu un gendarme qui s'était rendu sur les lieux et avait, lui aussi, rencontré de sérieuses difficultés pour calmer le jeune homme qui était complètement ivre. Entendu en garde à vue, le prévenu avait expliqué qu'il venait ce soir-là de fêter la fin de son contrat avec la Croix-bleue. Contrat qui lui avait permis d'être abstinent pendant plus d'un an.







Présenté en comparution immédiate lundi, le jeune homme, qui vit chez ses parents à Rimatara, a émis des regrets. Son avocat a affirmé qu'il allait de nouveau signer à la Croix-bleue afin que ses "errements" ne le mènent plus au tribunal. Après en avoir délibéré, les magistrats ont condamné le jeune homme à quatre mois de prison avec sursis et à des heures de Travail d'intérêt général.



GC