"Il faut insister sur la prise en charge de la petite enfance"

Daniel Dumont, directeur du Fare Tama Hau

"On manque de structures d'accueil pour la petite enfance"



Quel est le but de cette opération ?

Il s'agit d'abord de répéter au public tous les ans que les enfants ont des droits, au même titre que les droits de l'homme. Et surtout faire comprendre aux personnes que les droits des enfants, sont des droits fondamentaux. Comme le droit à avoir une famille, le droit d'être éduqué, nourri, logé, être protégé des violences. On ne met pas en face de ces droits, les devoirs des enfants. Dire "bonjour", enlever sa casquette, respecter les adultes c'est de l'éducatif. C'est quand même marrant parce que quand on parle des droits de l'homme, on ne parle pas des devoirs de l'homme. Alors que quand on parle des droits des enfants, les gens insistent beaucoup sur les devoirs des enfants. Eh bien non.



On parle du mythe de l'enfant en Polynésie. Quelle est la situation aujourd'hui ?

Il y a certains droits qui sont respectés. Mais il y en a d'autres, par exemple au niveau de la pauvreté où il y a à redire. Je parle notamment du nombre de personnes à la rue, et qui sont de plus en plus accompagnés par des enfants. Et certains aussi ne sont pas scolarisés aujourd'hui. Ce n'est pas très fréquent mais ça arrive. Après notre situation n'est pas non plus des plus dramatiques, comparées à la situation d'autre pays. Mais il y a tout de même quelques problématiques que nous devons régler localement.



Est-ce-que vous disposez aujourd'hui au Fare Tama Hau des moyens nécessaires pour agir auprès de ces familles ?

Comme tous les services on aimerait disposer davantage de moyens. Mais il y a tout de même beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais évidemment il faut en faire encore plus, en particulier vers la petite enfance, et les adolescents. Il ne faut pas oublier que près de 40% de notre population à moins de 25 ans. Donc c'est principalement vers eux qu'il faut diriger nos actions. Et c'est important également de noter que la vraie prévention se passe dans la petite enfance, de 0 à 5 ans, avec un soutien des parents. Il faut privilégier la prise en charge très précoce des jeunes enfants avec les parents. Surtout ici en Polynésie française, où le manque de structures d'accueil pour la petite enfance manque cruellement. A part Pirae, aucune autre commune ne dispose d'une crèche municipale, ou de garderies municipales. Il y a des garderies privées, mais qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses.