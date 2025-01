Il cambriole un magasin et “invite ses potes à la roulotte”

Tahiti, le 27 janvier 2025 - Un homme a été condamné ce lundi par le tribunal de Papeete pour le cambriolage d'un commerce du quartier de La Mission. Justifiant son acte par la faim, il a dépensé une partie de son butin en invitant ses “potes à la roulotte”.



Le prévenu qui comparaissait ce lundi devant le tribunal de Papeete est déjà bien connu des forces de l’ordre pour ses antécédents judiciaires de vols. À son actif, un nouveau cambriolage commis la semaine dernière dans un commerce du quartier de La Mission, à Papeete. Le prévenu, qui a reconnu les faits à la barre, avait dérobé une somme d’argent liquide ainsi que huit chèques. Selon les propriétaires du magasin, le préjudice s’élèverait à 150 000 francs en billets et en pièces.



L’homme aurait pénétré dans le magasin en escaladant le bâtiment avant de se frayer un passage par le toit en le dégradant au passage. Une fois à l’intérieur, il aurait trouvé l’argent et les chèques, qu’il a emportés. Face au tribunal, le prévenu a tenté de justifier son geste par des besoins primaires : “J’avais faim, je voulais juste trouver quelque chose à manger”, déclare-t-il.



Empreinte et perquisition



C’est lors d’un contrôle de routine que les policiers ont mis la main sur le suspect. En sa possession, ils ont découvert 21 000 francs, ce qui a éveillé leurs soupçons. Interrogé sur l’origine de cet argent, l’homme a d’abord prétendu mordicus l’avoir trouvé par terre. Mais les investigations ont rapidement révélé la supercherie : une empreinte relevée sur les lieux du cambriolage, ainsi que les chèques découverts à son domicile lors d’une perquisition, ont permis de confirmer son implication.



À la barre, le prévenu n’a pas cherché à nier les faits. Toutefois, il a contesté le montant total évoqué par les victimes, affirmant qu’il s’élevait à une somme bien inférieure. “Je ne l’ai pas compté, mais j’ai dû dépenser environ 60 000 francs”, explique-t-il, tout en précisant qu’il restait en possession des 21 000 francs retrouvés sur lui.



Une dépense insolite



Mais ce qui retient l’attention, c’est la manière dont il a utilisé une grande partie de son butin. “J’ai invité mes potes à la roulotte. Ils avaient faim aussi”, avoue-t-il. Le procureur, prenant en compte le casier judiciaire chargé du prévenu, a requis une peine de 24 mois d’emprisonnement, dont 12 avec sursis. Une sanction jugée “excessive” par l’avocate de la défense, qui a plaidé en faveur d’une peine plus clémente.



Après délibération, le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public. Le prévenu a été reconnu coupable et condamné à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis. Il a également été placé immédiatement en détention.



