Ifrecor : l’appel à projets 2023 est lancé

TAHITI, le 20 juillet 2023 - Vous avez un projet pour la communication, la sensibilisation, l’étude et la protection des récifs coralliens du fenua ? Contactez le comité local de l’Ifrecor avant le 30 août pour obtenir de l’aide. L’Ifrecor lance en effet un appel à projets. Un jury se réunira en septembre pour sélectionner les projets retenus.



Agnès Benet, représentante de l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor), lance un appel aux associations, laboratoires et centres de recherche, entreprises et patentés (s’ils sont enregistrés à l’ISPF). Elle invite tous ceux qui ont des projets de communication, de sensibilisation, d’étude et de protection des récifs coralliens du fenua à se manifester. L’Ifrecor peut les aider ! Les candidatures sont attendues avant le 30 août. Un comité de sélection aura lieu début septembre.



Dix comités locaux



Créée en 1999, l’Ifrecor a pour objectif principal de promouvoir la protection et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés (mangroves, herbiers) dans les collectivités françaises d’outre-mer. Elle est constituée d’un comité national et d’un réseau de dix comités locaux représentant les collectivités françaises abritant des récifs coralliens (Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, La Réunion, Mayotte, les îles Éparses, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française). “ L’Ifrecor ne se substitue pas aux services existants, elle travaille en synergie avec eux. Elle coordonne, fait le lien entre les acteurs, met en place des actions ”, précise Agnès Benet. Elle ajoute : “ Les comités locaux sont là pour que les actions et programmes répondent au plus près aux besoins locaux ”. Le secrétariat du comité national de l’Ifrecor est assuré par le ministère de l’Écologie et par le ministère chargé de l’outre-mer.



Agnès Benet est représentante de l’Ifrecor depuis fin 2019. Sur la base de priorités nationales, la Polynésie française a établi son plan d’action local spécifique qui comprend le tourisme et les loisirs marins, l’approvisionnement en nourriture et les opportunités de pêche lagonaires et côtières, la protection littoral et l’adaptation au changement climatique, la bio-prospection, la recherche et l’éducation et enfin l’assainissement des eaux et la lutte contre les pollutions.



Des projets variés en 2022



Plusieurs projets ont été retenus et réalisés en 2022. Par exemple, un jeu pédagogique sur les récifs coralliens a été conçu et fabriqué en 250 exemplaires, puis distribué à toutes les écoles des cinq archipels, établissements publics et privés. Une nouvelle activité nautique permettant une approche lagunaire et la découverte des récifs coralliens sans nuisance environnementale, en paddle, a été mise sur pied à Raiatea.



Côté science, plusieurs études ont été lancées comme celle pour la surveillance de la contamination des microplastiques des poissons lagunaires de Polynésie, celle du microbiome des coraux du genre Pocillopra comme moyen d’adaptation rapide à un environnement changeant et révéler le potentiel de diversité des réponses face au changement climatique ou encore celle sur la comparaison de trois sites propices au pré-grossissement (croissance et survie) des holothuries blanches à mamelles (Holothuria fuscogilva) dans le lagon de Raiatea à des fins de repeuplement du lagon.



Sept thématiques pour le plan 2022-2026



Le cinquième programme de l’Ifrecor, dans la continuité des différents axes de la stratégie cadre de l’Ifrecor, contient sept grandes thématiques. Elles sont en relation avec les axes du Plan d’action récifs. Elles ont été retenues après enquête auprès des responsables Ifrecor des territoires ultramarins et adoptées lors de la réunion du comité national du 30 novembre 2022. Elles représentent les priorités de l’Ifrecor pour les années 2022 à 2026. Chacune de ces thématiques fait l’objet d’un plan d’action détaillé sur la période avec un budget prévisionnel. Une version finale du programme comprenant les budgets validés est en cours.



Le décret relatif au comité national et aux comités locaux de l’initiative française pour les récifs coralliens est paru le 24 mai dernier. Il est le fruit de plusieurs mois de discussions et consultations, il consigne la mission, la composition, l’organisation et le fonctionnement de tous ces comités.



Plus d’informations sur

Pratique



Les dossiers pour l’appel à projets sont à envoyer à l’adresse mail suivante :



Le dossier doit contenir une présentation détaillée du projet et du ou des porteurs de projet. Mais aussi indiquer les résultats attendus ainsi que les éléments financiers et le budget. Plusieurs projets d’un même porteur s’inscrivant dans différentes catégories peuvent être envoyés. La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 30 août.



FB : Ifrecor Polynésie



