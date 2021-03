Ice dans les rames de paddle : Six ans ferme pour les commanditaires

Tahiti, le 3 mars 2021 - Le tribunal correctionnel a condamné mercredi les six prévenus poursuivis dans le cadre de l'importation d'1,7 kilo d'ice saisi le 12 novembre 2019 dans quatre rames de paddle. Les deux commanditaires, Bruno Titi et Teahinui Salmon, ont tous les deux écopé de six ans de prison ferme. Les six prévenus devront solidairement payer une amende de 169 millions de Fcfp.



Au terme de deux heures de délibéré, le tribunal correctionnel a condamné mercredi les six prévenus impliqués dans l'importation de 1,7 kilo d'ice sur le territoire en novembre 2019. Les deux commanditaires de cette opération, Bruno Titi et Teahinui Salmon, ont été condamnés à six ans de prison ferme. Les deux hommes qui avaient supervisé le voyage des mules à Hawaii, l'ancienne gloire du kitesurf Tuterai Montaron et Raihau Siaou Chin, ont été respectivement condamnés à trois ans de prison dont un avec sursis et quatre ans de prison dont un avec sursis. Rainui Bennett, la première mule, a écopé de deux ans de prison avec sursis. Absente lors de l'audience, la deuxième mule, Léonard Tiare, a été condamnée à deux ans de prison dont six mois avec sursis assortis d'un mandat d'arrêt. Les six prévenus devront solidairement payer une amende de 169 millions de Fcfp.



C'est à la suite d'une saisie effectuée à l'aéroport que cette affaire avait été mise au jour. Le 12 novembre 2019 peu après 21 heures, les agents des douanes de l'aéroport de Tahiti-Faa'a avaient contrôlé quatre hommes, Tuterai Montaron, Rainui Bennett, Léonard Tiare et Raihau Siaou Chin, qui venaient d'arriver sur le vol en provenance de Hawaii. Leur chien ayant marqué les bagages de Tuterai Montaron, les agents des douanes avaient décidé de passer au scanner les rames de paddle transportées par Rainui Bennett et Léonard Tiare. Ils avaient ainsi découvert 1 691 grammes d'ice répartis dans les quatre rames. Placés en retenue douanière puis en garde à vue à la Section de recherches (SR) de Papeete, les quatre hommes avaient rapidement reconnu qu'ils s'étaient rendus à Hawaii afin d'en rapporter de l'ice pour le compte de deux commanditaires : Bruno Titi et Teahinui Salmon.