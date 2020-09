Ice : Il paye ses impôts avec l’argent du trafic

Tahiti, le 21 septembre 2020 - Le tenancier d’une roulotte, ainsi qu’un coursier de 27 ans et une jeune mère de famille, ont été présentés en comparution immédiate lundi pour répondre de leur participation à un trafic d’ice qui avait permis l’importation de 400 grammes de méthamphétamine en provenance de Hawaii. Les prévenus ont demandé un délai pour préparer leur défense, ils seront donc jugés le 12 octobre.



Nouvelle affaire d’ice en comparution immédiate lundi. Un sexagénaire, gérant d’une roulotte située à Faa’a, un coursier et une mère de famille de 26 ans, ont en effet été présentés devant le tribunal correctionnel pour répondre, chacun à leur niveau, de leur participation à un trafic d’ice qui avait permis l’importation et l’écoulement de 400 grammes de méthamphétamine à Tahiti. Les 14 et 23 février ainsi que le 10 mars 2019, le coursier avait fait l’aller-retour entre Tahiti et Hawaii pour ramener la drogue sur le territoire. Le premier voyage avait été payé par sa mère qui croyait à un "séjour touristique", les deux autres avaient été financés par le gérant de la roulotte qui avait utilisé les bénéfices du trafic pour régler des "dettes fiscales". La jeune fille, qui était alors en couple avec le coursier, avait aidé ses acolytes afin d’empaqueter la drogue. Elle n’était d’ailleurs pas poursuivie pour les faits d’importation lundi. Des faits mis au jour par les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de Faa'a.



Les prévenus ayant demandé un renvoi pour préparer leur défense, ils seront jugés le 12 octobre. Dans l’attente de cette comparution, le tribunal a ordonné le maintien en détention des deux prévenus. La jeune femme, mère d’un enfant, a quant à elle été placée sous contrôle judiciaire.