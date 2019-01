Ice : un laboratoire démantelé à la Presqu'île

PAPEETE, le 19 janvier 2019 - Après plusieurs mois d'enquête, la brigade de recherches de Faa'a et la brigade de gendarmerie de Taravao ont interpellé des individus en flagrant délit de fabrication d'ice dans le secteur de la Presqu'île ce samedi soir. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue.



C'est une première sur le territoire polynésien : ce samedi soir vers 20 heures à la Presqu'île , les enquêteurs de la brigade de recherches (BR) de Faa'a et de la brigade de gendarmerie de Taravao, assistés du GIGN et du PSIG, ont procédé à plusieurs perquisitions et interpellations. Après quatre mois d'enquête, les forces de l'ordre ont notamment mis la main sur un laboratoire installé chez un particulier qui fabriquait de l'ice.



Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue et pourraient être présentées devant un juge d'instruction.