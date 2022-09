‘Ia Ora Na ! : 2e saison de tourisme et rencontres dans les îles

TAHITI, le 4 septembre 2022 - L’émission ‘Ia Ora Na ! consacrée à l’industrie touristique et à l’économie du tourisme en Polynésie revient pour une deuxième saison. La diffusion, hebdomadaire a démarré vendredi 2 septembre. Entre autres nouveautés, Hinatea Colombani a remplacé la présentatrice Moeana Pont-Lillo.



La première saison de l’émission Ia Ora Na ! comportait 14 épisodes qui ont été diffusés en début d’année 2022. Ils ont dévoilé une partie de la richesse des îles tout en montrant l’importance du secteur touristique. Moeana Pont-Lillo présentait les sujets tandis que Tiga allait à la rencontre des acteurs, sur le terrain.



La deuxième saison de l’émission a démarré vendredi 2 septembre. Elle présentera aux téléspectateurs, en 15 épisodes, de nouveaux aspects du tourisme. L’objectif de Ia Ora Na ! reste le même : informer et sensibiliser la population locale ainsi que les professionnels sur le rôle clef que joue le tourisme, avec ses enjeux à court, moyen et long terme. L’émission met en avant des produits et services pour développer le tourisme intérieur. Toutefois, quelques évolutions sont à noter dans les nouveaux épisodes.



Nouveau duo



D’abord, la présentatrice Moeana Pont-Lillo a été remplacée par Hinatea Colombani. Passionnée de culture et d’histoire polynésienne, Hinatea Colombani est professeure de ‘ori tahiti, elle a fondé en 2016 ‘Arioi à Papara. Il s’agit d’un centre ouvert à tous et à tous les apprentissages. Il a été pensé à l’image des fare ‘arioi, ces lieux de transmission et d’enseignements artistiques et culturels d’antan.



La nouvelle présentatrice connaît bien le secteur du tourisme car elle est régulièrement en contact avec des visiteurs étrangers lors de workshops par exemple. Elle a accepté d’intégrer l’émission avec tout l’enthousiasme qui la caractérise. Elle affiche la volonté “ d’apporter une touche de life style polynésien. Je reçois les invités, je les mets aussi à l’aise que possible pour que l’on ait une discussion, pour écouter, rebondir en prenant de la distance si l’occasion se présente par rapport aux questions envisagées en amont ”. Tiga reste quant à elle sur le terrain.



Une autre évolution est à signaler et concerne le contenu de l’émission. Il y aura deux épisodes spéciaux qui se concentreront sur une île chacun. Il sera alors question de la place qu’occupe le tourisme et de son impact dans le développement de Rimatara d’une part et Makatea d’autre part. Il y aura, en dehors de ces épisodes spéciaux, des sujets qui traiteront des événements majeurs du calendrier polynésien, de la navigation en croisière vers les îles Marquises ou encore de l’organisation des épreuves de surf en vue des prochains Jeux Olympiques.



Diffusion



Les 15 épisodes de la saison 2 seront diffusés le vendredi à 19 heures sur TNTV (rediffusion le samedi à 12h10) et le dimanche à 17 heures (rediffusion le mercredi à 14 heures) sur Polynésie la première.





Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 4 Septembre 2022 à 17:36 | Lu 140 fois