Hyper U : Profitez des promotions high-tech du moment

BON PLAN : Chez Hyper U, en ce moment, et durant deux semaines, l’univers du high-tech est à l’honneur. Que vous soyez à la recherche d’un smartphone, PC portable, TV ou tout autre appareil connecté, vous avez l’embarras du choix.



Publication commerciale - Papeete, le 20 avril 2022 - Du 20 avril au 8 mai 2022, l'enseigne propose pendant deux semaines une multitude de bons plans et promotions sur une large gamme de produits. Des offres qui valent vraiment le coup, avec dans la majorité des cas, des promotions exclusives que l’on ne trouve nulle part ailleurs.



L’enseigne propose des promotions sur des PC portables, des écouteurs, des smartphones, des téléviseurs ainsi que sur des montres et des enceintes connectées. Afin de vous aidez dans votre quête de la bonne affaire, nous avons regroupé ci-dessous quelques-unes des meilleures offres high-tech.





Faites une bonne affaire sur les Smart TV et les ordinateurs portables Vous envisagez de remplacer votre vieille télé par un modèle plus performant ?

C’est le moment de profiter de l'offre : Ensemble TV UHD LG 65NANO816PA de 164 cm Quad Core Processor 4K + barre de son SK -10 à prix réduit.

Avec près de 8 millions de pixels, le téléviseur 4K offre une image visiblement plus nette et plus détaillée que les téléviseurs LG HD standards. La définition 4K accompagne la technologie NanoCell pour une expérience sublimée. La barre de son, offerte dans cette offre, a une valeur seule de près de 18 000 F !

Que ce soit une TV d’appoint, pour votre chambre ou votre salon, vous avez l’embarras du choix !



Les PC portables, assez recherchés en cette période de l’année font aussi l’objet de belles promotions.

Vous recherchez un portable suffisamment puissant pour répondre à toutes vos attentes? Découvrez l'IdeaPad 3. Des technologies inédites telles que son puissant processeur et une carte graphique remarquable boostent la vitesse de ses performances, facilitent le multitâche et offrent une expérience de divertissement exceptionnelle. Et des détails dans sa conception comme le cache physique de sécurité intégré à la webcam viennent compléter le tableau.

Profitez de l'ensemble Ordinateur portable IDEAPAD 3 écran 15,6" + un sac à dos offert pour 49 990 F !



Montres connectées Les stars des objets connectés ce sont les montres. Pendant ces 15 jours de promos Hyper U, il est possible de s’équiper de la montre connectée BTSW002BK . Cette montre connectée est équipée d'un podomètre et vous indique approximativement le nombre de calories que vous avez brûlées pendant un effort. Elle mesure aussi votre fréquence cardiaque, votre température corporelle et votre taux d'oxygène dans le sang, selon vos besoins.

Son Indice d'étanchéité IP68 vous permet de la porter sans problème lorsque vous nagez ou lorsque vous prenez une douche.

La batterie rechargeable de 180 mAh dure jusqu'à 5 jours avec une seule charge lorsqu'elle est connectée et jusqu'à 12 jours en veille.

Le câble de charge se clipse sur la montre avec des aimants, de sorte qu'il n'y a plus besoin de brancher un câble.

L'écran couleur 1,4 vous permet de contrôler la musique de votre téléphone, de recevoir des notifications pour les appels entrants ou de lire vos messages entrants sans sortir le téléphone de votre poche.

Cette montre connectée fonctionne avec l'application gratuite Nedis SmartLife, sur laquelle vous pouvez consulter les graphiques et les détails de votre entraînement sportif ou de vos activités quotidiennes.



Pour un modèle plus féminin, très facile à prendre en main, la Echo Rainbow rose combine un écran tactile de 1.69" à une interface intuitive pour vous permettre de visualiser clairement toutes les informations essentielles relatives à votre condition physique.

Les smartphones Si vous envisagez de vous équiper d’un smartphone, alors vous trouverez certainement votre bonheur parmi les promotions que propose Hyper U.



L'ensemble Iphone 8 reconditionné + sa coque transparente + le support voiture est au prix incroyable de 35 990 F.



Le GSM Galaxy S21 avec son verre trempé offert et sa coque offerte est à 89 990 F.



Toutes ces offres sont valables le temps de cette opération et dans la limite des stocks disponibles.













Ne manquez pas l'occasion de faire de bonnes affaires sur les produits High-Tech dont vous avez besoin.

Rédigé par Coralie Marquand le Mercredi 20 Avril 2022 à 11:02 | Lu 271 fois