Hydrocarbures : la grève mais pas de blocages

Tahiti, le 13 décembre 2023 – Pas de terrain d'entente entre les organisations syndicales et les sociétés pétrolières. Malgré des discussions entamées dès mardi dernier, la grève des travailleurs des hydrocarbures sera effective à compter de ce jeudi 14 décembre. En revanche, les syndicats assurent qu'il n'y aura pas de blocages.



Petropol, la Société tahitienne des oléoducs (STDO), la Société tahitienne de dépôts pétroliers (STDP), Somstat et Total Énergies, n'échapperont pas à la grève des travailleurs des hydrocarbures. Déposé le 8 décembre dernier dans les différentes sociétés, le préavis de grève faisait état de revendications communes et spécifiques, et malgré des discussions entamées la veille, aucun terrain d'entente ne semble avoir été trouvé mercredi.



“Nous les avons rencontrés depuis hier et le moins que l'on puisse dire c'est que ça s'est très mal passé”, déclarait mercredi après-midi Cyril Le Gayic, porte-parole de la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), à l’issue des dernières négociations. “Les propositions faites par les sociétés sont tout simplement irrecevables. Par exemple, ils nous proposent une prime de pouvoir d'achat. Mais nous ce que nous voulons c'est une revalorisation de la grille salariale. Elles nous disent que ce n'est pas possible et que ce sujet devra attendre l'année prochaine, le temps que l'indice du coût de la vie (ICV) augmente de 1%. Donc si l'ICV augmente de 1% en janvier, les discussions auront lieu en janvier, et si l'ICV augmente en novembre, alors les discussions devront attendre novembre de l'année prochaine seulement. Nous ne sommes pas d'accord”, s'est insurgé Cyril Le Gayic.



De mauvais augure pour la suite des discussions. D'autant que, pour rappel, les revendications sont encore nombreuses de la part de la CSIP et de l'Union des travailleurs des hydrocarbures (UTHP) : la revalorisation des indemnités de départ à la retraire, le bon carburant, ainsi que la revalorisation de certaines primes telles la prime d'intéressement, la prime de chauffeur de livraison ou encore la prime de chef d'équipe pour ne citer que quelques points. Et concernant la société STDO, les revendications vont plus loin avec notamment la prime-panier, la prime de déclenchement hors service, la prime de tests, le repos compensateur ou encore le reclassement du personnel.



Pas le choix donc pour le porte-parole de la CSIP qui assurait mercredi : “Nous irons en grève !”. Les débrayages devant être effectifs à compter de à heure, jeudi. Toutefois, Cyril Le Gayic l’assure : “Il ne s'agit pas d'un blocage. Il y aura une cessation d'activité d'une partie du personnel, c'est tout. Le but n'est pas d'embêter la population.”