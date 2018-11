Hura Tapairu : retour en images sur la soirée de mercredi

PAPEETE, le 29 novembre 2018 - La compétition a repris mercredi soir, avec sept formations sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Tous ont présenté des danses dans la catégorie Mehura, à l'exception de 'Ori Here, qui était également inscrit en 'Aparima 'Āpipiti et Hitireva qui se présentait aussi en Tapairu et Pahu Nui. Retour en images sur cette 4ème soirée de concours.



La salle du Grand Théâtre de la Maison de la Culture affiche complet sur l'ensemble des soirées de concours du Hura Tapairu.



Mercredi soir, sept formations ont présenté leur spectacle : Ori Marara, Tamari'i na Ta'amotu e Pae, Tematahira, Varua Nui, Ori Here, Te Honora'a et Hitireva . Si tous ces groupes étaient inscrits dans la catégorie " Mehura ", seuls deux groupes ont concouru dans d'autres catégories. Ori Here s'est présenté aussi en 'Aparima 'Āpipiti (facultatif) et Hitireva concourait également en Tapairu et en Pahu Nui .



Retour en images sur ces différentes prestations.