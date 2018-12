Hura Tapairu : retour en images sur la soirée de jeudi

PAPEETE, le 30 novembre 2018 - Les noms des finalistes seront connus ce vendredi soir. Les quatre derniers groupes en compétition donneront le meilleur pour impressionner le jury et le public, avant la proclamation des résultats. Jeudi soir, sept formations ont présenté leurs danses sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Des prestations dynamiques qui ont marqué les esprits. Retour en images sur cette soirée.



Ambiance survoltée jeudi soir dans le Grand Théâtre de la Maison de la Culture pour la 5ème soirée de concours du Hura Tapairu. Le public était déchainé face aux diverses prestations qui ont été proposées par les sept formations programmées. Les troupes ont réussi à faire voyager le public dans le temps, en faisant en clin d’œil revisité, notamment au film "Grease", pour le groupe de Tahiti ia Ruru-Tu Noa Mehura. Dans la catégorie "Tapairu", la troupe de Manohiva a tapé fort également avec des danses bien préparées et très dynamiques.



Cette année encore, le niveau des groupes est élevé. On note parmi les participants, des écoles de danse, des établissements scolaires et cinq entreprises locales.



Ce vendredi soir, place à la dernière soirée de concours avec les quatre dernières formations encore en compétition. Suivra ensuite la proclamation des finalistes qui s'affronteront samedi soir.