Hura Tapairu : les groupes étrangers ouvrent la compétition

PAPEETE, le 23 novembre 2018 - C'est la première fois que le Hura Tapairu ouvre ses portes aux groupes étrangers. D'ailleurs une catégorie spéciale leur a été consacrée, il s'agit du Mehura Manihini. Trois groupes américains se sont ainsi affrontés : Te Pura o te Rahura'a, Manuia et Te Rahiti Nui.



De la grâce, de belles chorégraphies ou encore de la technicité, la 14è édition du Hura Tapairu a ouvert ses portes mercredi soir, avec les compétiteurs étrangers. Cette année, les organisateurs de ce concours de danse traditionnelle ont dédié une catégorie spéciale pour ces groupes américains, inscrits en " Mehura Manihini ".



Trois groupes ont donc présenté leurs prestations : Te Pura o te Rahura'a, Manuia et Te Rahiti Nui . Des prestations qui n'ont rien à envier aux groupes locaux.



La soirée s'est poursuivie ensuite avec les formations locales. Le public a retrouvé deux groupes en " Mehura " ( Ahutoru Nui et l'école de danse de Vaheana), un en " 'Aparima 'Āpipiti " (l'école de danse de Vaheana) et le dernier groupe s'est présenté dans la catégorie " Tapairu " (Hitireva).



Retour en images sur cette première soirée de concours.