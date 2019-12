Hura Tapairu : Vingt formations en compétition cette semaine

TAHITI, le 3 décembre 2019 - Pour cette deuxième semaine de concours, vingt formations sont en compétition. Les finalistes seront annoncés vendredi soir et ils se retrouveront le lendemain sur la scène du Grand théâtre.



Dernière ligne droite pour les formations encore en compétition au Hura Tapairu. Pour cette deuxième semaine de concours, vingt formations se retrouveront sur la scène du grand théâtre de la Maison de la culture.



Ce mardi soir, cinq formations présentent leur spectacle, Hei Tahiti Tapairu, Hei Rurutu Mehura, Ia ora na Tahiti (Mehura), Tifai (Mehura) et Hō mai en Tapairu. (Retrouvez les thèmes complets et le programme de la semaine ci-contre).



Vendredi soir, après le passage des quatre derniers groupes en compétition, place à la remise des prix et à l’annonce des finalistes. Ceux-ci se retrouveront de nouveau sur la scène, samedi soir, et tous les compteurs seront remis à zéro. Ils représenteront leur spectacle modifié ou pas au jury.



Qui succèdera à Manohiva, grand gagnant l’an dernier dans la catégorie Tapairu ? Et qui sera élu meilleur groupe en Mehura ? Réponse samedi soir.



On rappelle que cette année, 13 formations concourent en Tapairu et 30 en Mehura. Pour les catégories facultatives, on retrouve 13 duos en ‘aparima ‘āpipiti, 8 duos en ‘ōte’a ‘āpipiti et 12 orchestres en pahu nui.