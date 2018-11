Hura Tapairu : Te Pura o te Rahura’a remporte le Mehura Manihini

PAPEETE, le 24 novembre 2018 - Ce concours était organisé pour la première fois durant le Hura Tapairu. Il était destiné aux formations étrangères. Pour cette première édition, trois groupes américains étaient en lice. La troupe Te Pura o te Rahura’a a remporté les faveurs du jury.



Pour une première dans l’histoire du concours de danse du Hura Tapairu, les organisateurs ont mis en place une catégorie pour les formations étrangères, « Mehura Manihini », ce qui leur permettait de se mesurer entre eux.



Trois groupes américains se sont donc affrontés lors de l’ouverture de la 14è édition du Hura Tapairu, jeudi soir. Il y avait Te Pura o te Rahura’a, Manuia et Te Rahiti Nui.



Et pour ouvrir la 2è soirée de concours de vendredi, les membres du jury ont procédé à la remise des prix de la catégorie « Mehura Manihini ».



La troupe Te Pura o te Rahura’a décroche la 1ère place devant Te Rahiti Nui en 2è position et le groupe Manuia finit sur la 3ème marche du podium.



Ces danseuses américaines n’ont pas démérité, elles reviendront l’année prochaine pour défendre, de nouveau, les couleurs de leur groupe.