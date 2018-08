Huit policiers des Cook formés par le RIMaP-P

Papeete, le 23 août 2018 - Du 19 au 26 août 2018, les Forces armées en Polynésie française (FAPF) accueillent un détachement de la police des îles Cook, qui bénéficie d’une instruction opérationnelle dispensée par le Régiment d’infanterie marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-P).



Cette formation vise à échanger sur différentes techniques utilisées dans les armées, mais également à entretenir et développer les relations avec les îles Cook.

Le programme, qui porte principalement sur le tir et la manipulation de l’armement, ainsi que sur la formation au combat en espace clos, les techniques d’intervention opérationnelle rapprochée ou encore sur les colis suspects et les explosifs, se conclura aujourd'hui par une cérémonie au cours de laquelle les huit policiers des Cook se verront remettre un brevet.