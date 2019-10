Huit nouvelles startups rejoignent le Prism

PAPEETE, le 17 octobre 2019 - Des plats consignés pour les ventes à emporter, des ventes flash pour éviter de gaspiller de la nourriture, des scooters électriques rechargés au solaire, des crèmes solaires locales... La nouvelle promotion d'entrepreneurs qui a rejoint le Prism ne manque pas d'idées originales pour changer le fenua !



C'est la quatrième promotion de l'incubateur de startups de la CCISM, le Prism, et son succès ne se dément pas. Avec 48 candidatures reçues cette année, l'intérêt du public reste stable. “Moi-même j'en étais surprise, on voit que l'on est loin d'avoir épuisé le réservoir d'entrepreneurs. Un incubateur de Nouvelle-Calédonie qui est en Polynésie pour le Digital Festival a observé le même phénomène, ils ont toujours autant de candidatures cinq ans après leur lancement”, nous explique Capucine Moyrand, responsable accompagnement et innovation au Prism.



Elle y voit le développement progressif de la culture de l'entreprenariat dans nos îles : “Je pense que de voir les projets des promotions précédentes qui se réalisent donne envie aux gens de se lancer. Il y a certains projets qui sont bien médiatisés et qui font connaître l'incubateur, il y a aussi notre communauté qui s'agrandit, nos entrepreneurs nous recommandent à d'autres porteurs de projets, donc au final il y a toujours des nouveaux projets qui rentrent. Et ils sont de bien meilleure qualité ! Gaspard Toscan du Plantier de la Sofidep, qui faisait partie du tout premier jury et en faisait encore partie cette année, m'a confirmé que le niveau n'avait plus rien à voir, c'est très encourageant”.



Un niveau élevé qui se ressent dans la procédure de recrutement. Cette année, le processus de sélection est passé de 48 candidatures à 14 projets présélectionnés, puis à un Bootcamp qui a abouti à un pitch final devant le jury. Au bout du compte, Prism a choisi les huit meilleures startups qui intègrent ses rangs pour les six prochains mois.



Le jury était composé de :

• Patrick Cazaban - Directeur Général, TOTAL Polynésie

• Maguelone Calvas - Responsable RSE, Les Sociétés Louis Wane

• Ina Pea Siou - Directrice d'Exploitation, BEVCO

• Gaspard Toscan du Plantier - Directeur Général, SOFIDEP

• Larry Tchiou - Directeur Délégué, CCISM



Parmi les projets retenus, les solutions durables sont à l’honneur, que ce soit des produits écoresponsables, des services qui limitent le gaspillage alimentaire, utilisent l'énergie solaire ou bien proposent un nouveau service de consigne…



Ces huit jeunes pousses intégreront officiellement la PROMO#4 de Prism en novembre et bénéficieront de six mois d’accompagnement pour prototyper leur projet, lancer une version commercialisable et valider leur business model. Les projets seront présentés au grand public le 4 décembre prochain au cours d’une soirée.