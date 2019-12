Huit nouveaux projets intègrent le Prism

Capucine Moyrand, responsable du Prism, en a profité pour faire le bilan des trois premières années de l’incubateur : « Le Prism est très fier de la promo 3, parce qu’au final, presque toutes les entreprises se sont créées, dont deux en SARL : Eazy Loc et 17SudComposites qui a fait trois embauches. Il y aussi Speak Tahiti qui va embaucher un premier CDI en 2020. C’était aussi la volonté de Prism d’être un moteur pour créer de l’emploi donc, à ce niveau-là, nous sommes très satisfaits. Surtout que certains étaient partis au stade de l’idée et ont réussi à créer leur entreprise. Te Ara Iti par exemple est une belle histoire. C’est une toute jeune entrepreneuse qui vient d’avoir son diplôme. Elle vient de Taravao, elle n’avait absolument aucune ressource et elle a créé sa boite à partir de rien. Elle a déjà signé 20 clients et livré ses premiers video-mapping ! Pour moi, c’est ça un entrepreneur : quelqu’un qui crée à partir de rien. Mais il faut aussi noter qu’une porteuse de projet a abandonné en cours de route parce qu’elle s’est rendue compte que l’entrepreunariat, ce n’était pas pour elle. »



Le Prism forme les créateurs d’entreprise à chercher une amélioration constante de leur offre et leur présente les meilleures méthodologies pour apprendre rapidement de ses erreurs… Une exigence qu’il s’applique à lui-même avec de bons résultats, puisque le taux de succès des projets accompagnés ne fait qu’augmenter depuis la création de l’incubateur. « Dans les deux premières promos, à chaque fois il y a eu des taux d’échecs. Mais on peut quand même citer de belles réussites comme Food And Cook Lab Tahiti, dont le laboratoire culinaire est sorti de terre en août. Je pense à Family Psy qui continue de développer sa solution et qui va sortir une version 2 de son site avec de nouvelles fonctionnalités. LeadBees évidemment qu’on ne présente plus. Et de la promo 2, il y a La Petite Cabine et Destination Marquises qui sont deux projets qui marchent vraiment bien. »