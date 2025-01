Huit morts en Tanzanie, l'OMS soupçonne le virus de Marburg

Genève, Suisse | AFP | mardi 14/01/2025 - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mardi qu'une épidémie présumée du virus de Marburg en Tanzanie avait tué huit personnes, soulignant que le risque de propagation dans le pays et la région était "élevé".



"Nous avons connaissance de neuf cas jusqu'à présent, dont huit personnes décédées. Nous nous attendons à d'autres cas dans les prochains jours à mesure que la surveillance de la maladie s'améliorera", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X.



Marburg provoque une fièvre hémorragique hautement infectieuse. Elle est transmise par certaines chauves-souris et appartient à la même famille que le virus Ebola. Son taux de mortalité monte jusqu'à près de 90%.



L'agence des Nations unies a indiqué avoir informé ses Etats membres lundi d'une "flambée de maladie présumée à virus de Marburg dans la région de Kagera", située dans le nord-ouest de la Tanzanie.



Cette région avait déjà été le théâtre d'une première flambée de Marburg en mars 2023, qui a duré près de deux mois et s'est soldée par 9 cas enregistrés dont 6 décès, selon l'OMS.



L'OMS a par ailleurs déclaré que le risque au niveau national était "élevé" en raison de plusieurs facteurs préoccupants, citant notamment le fait que "la source de la flambée (soit) actuellement inconnue".



Elle a ajouté que le risque de propagation au niveau régional était également "élevé", en raison de la "situation stratégique de Kagera", région par laquelle transite les Tanzaniens pour se rendre vers le "le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la République démocratique du Congo".



L'annonce de cette nouvelle épidémie survient moins d'un mois après que l'OMS a déclaré la fin d'une épidémie de fièvre de Marburg au Rwanda voisin, qui a durée trois mois et fait 15 morts.