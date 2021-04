Huit morts dans un incendie d'une auberge illégale à Riga

Riga, Lettonie | AFP | mercredi 28/04/2021 - Huit personnes sont mortes et neuf autres ont été blessées dans un incendie qui a éclaté mercredi matin dans une auberge illégale dans le centre de Riga, ont annoncé les services de secours lettons.



"Huit personnes sont mortes et neuf sont blessées lors de l'incendie meurtrier dans l'auberge", a déclaré aux journalistes Andrejs Grishins, chef adjoint de la police lettone. La police a ouvert une enquête criminelle mais aucun suspect n'avait été arrêté, mercredi matin.



"Les corps sont tellement calcinés que nous ne pouvons pas encore dire de quel pays ils sont originaires. Leurs documents ont pris feu", a indiqué M. Grishins.



Selon lui, des tests ADN "seront nécessaires" pour établir l'identité des victimes.



"L'auberge, située au 6ème étage d'un immeuble appartenant à l'Etat, était illégale", a tweeté de son côté Martins Stakis, le maire de Riga, après avoir visité les lieux.



Selon des résidents locaux cités par les médias lettons l'établissement qui se présentait comme l'"Auberge du centre, à la japonaise", était fréquenté par des personnes abusant de drogues et d'alcool.



Sandis Girgens, ministre de l'Intérieur, a indiqué que les pompiers avaient été empêchés depuis janvier d'effectuer des inspections de sécurité de routine dans le bâtiment.



"Ils avaient installé des portes épaisses en acier et n'ont pas laissé entrer nos pompiers", a déclaré M. Girgens.



Les autorités avaient décidé de fermer l'auberge illégale mais l'incendie s'est déclaré avant que la décision ne soit mise à exécution.