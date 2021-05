Huit mineurs agressés par un prédateur sexuel

Tahiti, le 10 mai 2021 - Un homme de 32 ans, soupçonné d'avoir agressé huit adolescents mineurs qu'il avait fait venir chez lui pour jouer à des jeux vidéo après les avoir abordés sur les réseaux sociaux, a été interpellé le 5 mai dernier par les agents de la DSP. Mis en examen vendredi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour viol, tentative de viol et agressions sexuelles, il a été placé en détention provisoire.



Les policiers de la Direction de la sécurité publique (DSP) de Papeete ont procédé, le 5 mai dernier, à l'arrestation d'un homme de 32 auquel il est reproché d'avoir commis des viols, des tentatives de viol et des agressions sexuelles sur des adolescents mineurs âgés de 14 à 16 ans au cours de ces deux derniers mois. Cet individu, dénoncé par les parents de l'une des victimes, est soupçonné d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour inviter les victimes à son domicile sous couvert de jouer à des jeux vidéo. L'homme leur préparait ensuite le repas et les agressait. Il les obligeait également à regarder des films pornographiques.



Présenté devant un juge d'instruction vendredi au terme de sa garde à vue dans les locaux de la DSP, le trentenaire a été mis en examen dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour viol, tentative de viol, agressions sexuelles sur mineurs et corruption de mineurs. Il a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire.