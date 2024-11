Huit apprentis se piquent d’apiculture

Tahiti, le 6 novembre 2024 – Huit administrés de la commune de Faa’a, âgés de 20 à 70 ans, ont été choisis pour suivre une formation de cinq jours en apiculture assurée par Thomas Moutame, tāvana de Taputapuātea, expert et passionné, et membre de la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL).



La commune de Faa’a, via la Direction du développement éducatif, social et culturel (DDESC), en collaboration avec le syndicat d’initiative Taaretu, a mis en place une nouvelle édition d’initiation à l’apiculture début novembre. Objectif : démarrer dans les meilleures conditions pour pouvoir se professionnaliser ensuite. Huit participants ont été choisis pour cette session assurée par Thomas Moutame.



“Cette initiative permet de démarrer sereinement, de construire une activité viable et durable pour les futurs professionnels en adaptant le rucher aux conditions naturelles. Elle se déroule en deux phases : en matinée la partie théorie et dans l’après-midi la partie pratique”, a -t-il expliqué.



Les stagiaires pourront ainsi se familiariser avec le métier en étudiant les composantes d’une ruche, la façon de l’ouvrir en toute sécurité, l’utilisation d’un enfumoir, mais aussi marquer les reines, agrandir des couvains et récolter le miel. Ils recevront une attestation mardi prochain, le 12 novembre, à Rautea.