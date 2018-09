Huit agents des douanes formés à la "visite des navires"

Mais trouver ces produits interdits dans un lieu aussi vaste qu'un navire de commerce ne s'improvise pas et nécessite des compétences et des connaissances spécifiques, car pour trouver, il faut avant tout savoir bien chercher.

"On leur a surtout appris la technicité, car la fouille d'un navire de commerce demande des connaissances très pointues par rapport à la sécurité, aux différents lieux de cache... Il a fallu travailler sur ces points-là. Concrètement, on leur a appris à détecter des endroits de fraude, c’est-à-dire 'comment je vais inspecter un ballast, comment je peux aller dans un double fond d'un cargo, qu'est-ce que je peux démonter en salle des machines et comment ? Qu'ont-ils le droit de faire ou de ne pas faire ? Comment ne pas se voir opposer de la part du bateau des raisons techniques de ne pas accepter de faire certaines choses ? ", détaille Jean-Charles Métivier, inspecteur régional de 2e classe à Brest, commandant du patrouilleur des douanes à Brest.

Très physique en raison de la taille, de la chaleur de certaines salles et et de la complexité des navires, ce stage a permis aux douaniers de découvrir toutes les petites ficelles du métier… Mais nous n'en serons pas plus, car pour qu'elles fonctionnent bien, les ficelles doivent rester secrètes.

Alors bonne chasse !