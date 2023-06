Huit Danois secourus après la collision de leur voilier avec une baleine dans le Pacifique

Copenhague, Danemark | AFP | jeudi 22/06/2023 - Huit Danois ont été secourus après une collision de leur voilier avec une ou deux baleines dans l'océan Pacifique, entre le Pérou et la Polynésie française, a annoncé jeudi la Défense danoise.



Le Centre danois de coordination et de sauvetage (JRCC) avait été contacté la veille par le parent d'une jeune fille se trouvant sur le bateau.



La fille avait réussi à joindre son père "à partir d'un téléphone satellite Iridium, où elle signalait que le voilier de 51 pieds avait chaviré après une collision avec une ou deux baleines", selon un communiqué de la Défense qui précise que "les huit Danois étaient sains et saufs dans le canot de sauvetage".



Leur radeau se trouvait alors quelque part dans l'océan Pacifique, entre le Pérou et la Polynésie française.



Après avoir été recueillies par un navire de pêche, les huit personnes ont été secourues par le porte-conteneurs Mathilde Schulte, sous pavillon de Singapour, qui se trouvait à environ 10 heures de navigation du lieu de la collision.



Elles sont désormais en route pour Papeete, en Polynésie française, a précisé le communiqué.



Selon le site de surveillance maritime Vessel Finder, le porte-conteneurs devrait atteindre ce port le 26 juin.