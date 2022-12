Huahine vibre pour la Toa Mo'a

Huahine, le 15 décembre 2022 – La 11e édition de la Toa Mo’a de Huahine a été lancée dimanche. Après deux ans d’absence due au Covid, c’est avec enthousiasme que les 1 500 athlètes venus des Raromata'i, des îles du Vent et des Tuamotu attendaient ce rendez-vous culturel et sportif devenu incontournable. Ils s'affrontent dans pas moins de 16 disciplines.



Huahine est en effervescence depuis le lancement de la Toa Mo'a dimanche. Pas moins de 1 500 athlètes venus de toutes les Raromata'i et des Tuamotu sont réunis pour ce grand rassemblement sportif et culturel. On est bien loin du format de la première édition en 2009 où le va'a était l'unique discipline et à laquelle participaient 70 concurrents. Les festivités ont été lancées dimanche avec en fin de journée, un concert public de Sissa-sué O’kota’i sur la place Toa Mo'a à la plus grande joie des spectateurs.

Une nouveauté cette année : la présence de tiktokeurs pour cette édition de la Toa Mo’a. L’organisateur a souhaité, via les réseaux sociaux, toucher un maximum les jeunes pour qu'ils participent à l'événement. Ainsi, c’est aussi avec beaucoup d’enthousiasme que les jeunes ont pu échanger avec leurs idoles influenceurs, tels que Teddy'jonc T, Maud Teraiamano, et Hau Tahiti. Ce dernier explique : “Nous avons été contactés par Hinatea et Moheo Colombani, l’organisateur, afin de faire la promotion de la Toa Mo’a. Je fais du contenu visuel sur mes réseaux sociaux, mais aussi sur la page Facebook officielle pour animer les lives. Le but est de générer le plus de vues possible. C’est la première fois que je couvre un événement comme celui-ci et j’aime beaucoup, car cela me permet de m’exercer et je serai ravi de pouvoir revenir l’année prochaine. Le rythme est très intense, car nous prenons le plus de photos et vidéos possible pour offrir du contenu de qualité.”



16 disciplines au total

Les trois influenceurs ont ainsi dû couvrir les très nombreuses disciplines sportives (16 au total) représentées lors des compétitions telles que futsal, football, volleyball, basketball, tennis de table, pétanque, bras de fer, force athlétique développé couché, course à pied, car bass mais aussi des sports traditionnels comme le lever de pierre, lancer de javelot, course de porteur de fruits, pêche lagonaire, V1 et V6.



Avec une organisation et une logistique importante, la semaine s'est déroulée sans encombre à l'exception du 2e jour où toutes les rencontres ont dû être annulées suite aux caprices météorologiques. Heureusement le retard a pu être vite rattrapé grâce à l’esprit de partage et de fair-play de tous les participants.

Les guerriers ma’ohi en puissance Lors de sa première édition en 2009, il y a déjà 13 ans, ce grand rassemblement sportif et culturel a vu le jour avec du va'a comme seule discipline sportive et 70 participants. La signification de Toa Mo’a a une symbolique forte qui signifie “les guerriers ma’ohi en puissance”. En effet, toa signifie guerrier en tahitien et mo’a : sacré, consacré. Le but de cet événement est de rassembler les guerriers de Huahine autour du sport. C’est au fil des années que ce grand rassemblement sportif et culturel à pris de l'ampleur, et c’est en 2018 que la Toa Mo’a a franchi la barre des 1 000 athlètes. Ces tournois, qui sont ouverts à tous, ont pour but de favoriser l’esprit d’équipe et d’encourager les jeunes à se rencontrer dans un même endroit afin de partager les valeurs fondamentales du sport, de la culture et des traditions comme l’esprit d’un guerrier.









Rédigé par Flora Loge le Jeudi 15 Décembre 2022 à 17:23 | Lu 147 fois