Huahine : une nouvelle mairie pour les 50 ans

Tahiti, le 5 juillet 2022 - Huahine était à la fête mardi. Plus de 2 000 personnes étaient réunies pour les inaugurations, en grande pompe, du nouvel hôtel de ville et de la stèle en mémoire de Pouvana'a a Oopa et célébrer les 50 ans de la commune. Cérémonies, chants, discours et hommages se sont succédé devant un parterre d'officiels et d'invités, sans oublier la population de l'île.



Huahine était en effervescence mardi pour toute une journée de célébration à laquelle plus de 2 000 personnes ont pris part. C'est en présence de membres du gouvernement et des tāvana des Raromata'i invités pour l'occasion que les festivités ont été lancées dès le matin, devant la mairie de Fare. Comme indiqué dans un communiqué de la présidence, c'est Édouard Fritch qui a présidé la cérémonie aux côtés du maire de Huahine, Marcelin Lisan. Celle-ci a été ponctuée de discours, de recueillement et de chants. Le lever des couleurs s'est déroulé au son de l'hymne polynésien et de la Marseillaise. Un hommage particulier a été rendu au tout premier tāvana de l'île Benjamin Teuraheimata Oopa dit Pita, aussi plus jeune maire de l'histoire des Raromata'i qui est resté aux commandes de l'île plus de 31 ans.



Puis est venue l'inauguration, teintée d'émotion, de la stèle érigée en hommage à l'enfant de l'île, Pouvana'a a Oopa en présence de son arrière-petit-fils Sandrow Stephenson. Ce dernier est revenu sur le parcours de son arrière-grand-père, né le 10 mai 1895 à Huahine et devenu un homme politique qui a marqué l’histoire de la Polynésie.



Le public s'est ensuite dirigé vers l'entrée de l'hôtel de ville flambant neuf, pour son inauguration. L'honneur est revenu à Benjamin Teuraheimata Oopa de couper le ruban. Là encore, chants et danses ont rythmé la cérémonie qui a dévoilé les nouveaux locaux de la mairie qui avait été détruite par un incendie en mars 2019. Est ensuite venu le temps de célébrer les 50 ans de la commune, autour d'un gâteau d'anniversaire monumental représentant l'île de Huahine. Un tāmā'ara'a a ensuite été partagé avec la population et les invités présents.