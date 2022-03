Huahine : Haapu célèbre la journée des droits de la femme

Huahine, le 7 mars 2022 – Haapu, dans le sud de Huahine célébrait pour la première fois, samedi la journée des droits de la femme. La petite commune a su faire rayonner la beauté et les sourires des vahine de tous âges avec une journée rythmée par de nombreuses animations, dans une ambiance chaleureuse et festive.



C’est avec beaucoup d’investissement et d'enthousiasme que la commune de Haapu, chargée de la délégation de la condition féminine depuis un an, s'est attelée à préparer cette journée spéciale dédiée aux droits des femmes samedi. Une première pour ce village de quelques 500 âmes. Une journée haute en couleur et festive durnat laquelle Haapu a souhaité mettre en lumière toutes les femmes de son village, pour soutenir la journée internationale des droits des femmes qui a lieu officiellement le 8 mars. Une centaine de personnes ont participé à l’organisation et à l'animation des nombreux ateliers présents au fil de la journée. La matinée était dédiée aux confections de couronnes, concours de bouquets et tressage de chapeaux niau et dessous de plats. Un festival de couleurs et d’odeurs mais aussi musical grâce à l’animation de deux groupes qui ont rythmé cette journée au son des chants, ukulele, pahu et percussions.



L'après-midi était consacré aux tuaro mā'ohi (sports traditionnels), au 'ori et au tamure marathon. Après une journée déjà bien remplie, les vahine se sont ensuite apprêtées pour la soirée Miss Haapu. Après le défilé des anciennes miss du village, c'était au tour des jolies habitantes du district de défiler en robe purotu et pareo.



Tehani Ly, tāvana et conseillère municipale de Haapu, était ravie de l'opération : “La commune de Huahine nous a missionnés pour s'occuper de la prise en charge de la délégation des conditions féminines dont nous nous occupons depuis 1 an. C’est la première année que nous organisons à Haapu cette journée destinée aux droits des femmes. Il faut savoir que cette délégation à été mise en place depuis environ 5 ans sur Huahine. Nous sommes ravis de cette journée et remercions tous les participants et organisateurs.”