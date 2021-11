Hotuiterai Poroi remporte la descente entre Hitia'a et Taaone

Tahiti, le 27 novembre 2021 – Hotuiterai Poroi, 24 ans, a remporté, ce samedi, le Challenge Sprite, course V1 marathon entre Hitia'a et la plage de Taaone (34 km). Le pēperu du Team Air Tahiti Va'a a bouclé le parcours en un peu plus de deux heures et demie et a devancé Kevin Kouider et Steeve Teihotaata.



Plus d'infos à venir...

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 27 Novembre 2021 à 13:37