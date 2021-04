"Horizons", réflexions dansées

TAHITI, 1er avril 2021 - Une poignée d’élèves de l’école de danse Annie Fayn montera sur la scène du Petit théâtre ce jeudi. Les danseuses livreront leurs réflexions sur diverses appréhensions liées au confinement.



" Notre spectacle Horizons est construit autour d’une réflexion sur les diverses appréhensions du confinement et des différentes réalités vécues par chacune des danseuses ", décrit Marion Fayn de l’école de danse Annie Fayn.



" Il ouvre la voie aux retrouvailles et à l’espoir que portent nos jeunes générations en un avenir autre. " La crise sanitaire a bouleversé la vie de l’école de danse, comme bien d’autres. Différentes décisions ont dû être prises, des opportunités se sont présentées, expliquant la mise en place d’un spectacle en comité réduit au Petit théâtre.



Les représentations du dernier spectacle de l’école, Aladdin, ont été dans un premier temps annulées, puis reportées. " Ce genre d’événement est très lourd à organiser, à tous niveaux, il demande beaucoup de travail et d’implication de la part des élèves ", rappelle Marion Fayn qui dit rester marquée.



Une stratégie "difficile"



Aussi, lorsque la question s’est posée de s’engager dans la réalisation d’un tout nouveau spectacle début 2021 alors que la situation restait incertaine, Marion Fayn a, à contre cœur, pris la décision de ne pas faire de spectacle en 2021, mais d’en prévoir un en 2022. Cette stratégie est "difficile", sachant le plaisir de la scène éprouvé par les danseuses et danseurs, mais " raisonnable ".



Pour preuve, en décembre, à quelques semaines du jour J, les commandes de costumes devaient être passées sans garanti de réception. " Toutes les maisons de fabrication nous alertaient sur le fait que l’acheminent ne pourrait peut-être pas se faire dans les temps. " L’école n’a pas souhaité prendre le risque.



Par ailleurs, la Maison de la culture a sollicité les artistes du territoire pour venir s’exprimer dans ses salles et, ajoute Marion Fayn, " j’ai eu la joie de voir de grandes élèves revenir sur le territoire ".



Le cours supérieur, dont le nombre d’inscrits s’amenuisait, a repris de la vigueur. " Ce sont des élèves que je connais, qui dansent avec moi depuis plus de 10 ans et qui, pour certaines, ont quitté un temps le territoire pour leurs études. " Le groupe, reformé, tente l’aventure de la scène ce jeudi.



Sur scène, elles seront treize. Elles présenteront des chorégraphies de Marion Fayn en contemporain et Jazz lyrique sur une musique des Vaiteani. " Elles ont aussi imaginé certains passages en fonction de leur histoire, de leur vécu du confinement, de leur personnalité et leur gestuel ." Car toutes viennent d’horizons différents.