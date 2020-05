Hong Kong: saisie record de 26 tonnes d'ailerons de requins

Hong Kong, Chine | AFP | jeudi 06/05/2020 - Les douanes hongkongaises ont annoncé jeudi la découverte de 26 tonnes d'ailerons de requins de contrebande, prélevés sur environ 38.500 animaux, une saisie record qui illustre la demande encore très forte pour ce produit dans l'ex-colonie britannique.



Les ailerons se trouvaient dans deux conteneurs en provenance d'Equateur.



"Il y a avait 13 tonnes dans chacun des conteneurs, alors que le précédent record était une saisie de 3,8 tonnes en 2019", a déclaré aux journalistes Danny Cheung, un responsable des douanes locales.



La plupart provenait de requins-renards ou de requins soyeux, deux espèces vulnérables, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.



Un homme de 57 ans a été arrêté et libéré sous caution.



Les populations de requins ont été décimées ces dernières décennies, notamment par la pêche pour la consommation.



La pêche aux ailerons consiste généralement à pêcher les poissons, à leur découper les ailerons et à les relâcher mutilés à l'eau. Les ailerons séchés se vendent à prix fort pour être utilisés dans des des soupes très prisées dans le sud de la Chine.



La vente et la consommation d'ailerons de requins ne sont pas illégales à Hong Kong. Mais seuls les commerces doivent avoir un agrément.



Des années de campagne des associations de défense de la nature ont contribué à plomber l'attrait des ailerons pour la jeune génération en Chine, à Hong Kong, Taïwan ou Macao. Mais ce mets continue d'être apprécié par les plus anciens, et nombre d'hôtels et de restaurants le servent toujours en soupe.



Une enquête conduite en 2018 par le Fonds mondial pour la nature (WWF) avait montré que 70% des Hongkongais avaient mangé des ailerons au cours des 12 mois précédents, souvent lors de mariages, de réunions de famille ou d'événements professionnels.



Wild Aid estime que 73 millions de requins sont abattus chaque année pour leurs ailerons.