Hong Kong: la Chine suspend l'accord d'extradition avec la Nouvelle-Zélande

Pékin, Chine | AFP | lundi 03/08/2020 - La Chine a annoncé lundi suspendre l'accord d'extradition entre Hong Kong et la Nouvelle-Zélande, dernier pays occidental en date à critiquer l'imposition par Pékin d'une loi controversée sur la sécurité nationale dans le territoire autonome.



Cette nouvelle législation en vigueur depuis le 30 juin dans l'ex-colonie britannique vise à sanctionner "la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères".



Elle a été imposée en réaction aux manifestations monstres de 2019 à Hong Kong. Principalement dirigées contre la mainmise jugée grandissante de Pékin sur le territoire, elles avaient également généré vandalisme et violence.



Plusieurs pays occidentaux, Etats-Unis en tête, ont appelé ces dernières semaines le gouvernement chinois à revenir sur cette loi, perçue par l'opposition hongkongaise comme une attaque contre les libertés locales.



En signe de protestation, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Allemagne ont suspendu leurs traités d'extradition avec Hong Kong. La Nouvelle-Zélande a fait de même mardi.



"La Chine a décidé que Hong Kong suspendra (à son tour) l'accord sur le transfert de fugitifs (...) et les accords d'entraide judiciaire avec la Nouvelle-Zélande", a annoncé Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



Il a dénoncé lors d'un point presse régulier une "grave ingérence" de Wellington dans les affaires intérieures chinoises.



Selon Pékin, la nouvelle loi sur la sécurité nationale vise à assurer la stabilité et à réprimer le courant indépendantiste dans le territoire autonome.



En vertu du principe "un pays, deux systèmes", Hong Kong jouit d'une large autonomie par rapport à la Chine continentale dirigée par le Parti communiste chinois (PCC). Les habitants bénéficient notamment de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et d'une justice indépendante.