Honduras: au moins 17 morts dans une collision entre deux bus

Tegucigalpa, Honduras | AFP | mercredi 28/02/2024 - Au moins 17 personnes sont mortes et 12 autres ont été blessées mercredi lorsque deux bus sont entrés en collision sur une route du nord-ouest du Honduras, ont annoncé les pompiers.



"Sur place, il y a 15 morts, 14 blessés ont été transportés à l'hôpital d'Occidente (à Santa Rosa de Copan, ndlr), et sur les 14 c'est confirmé que deux sont morts", a indiqué à l'AFP le capitaine des pompiers Abdul Orellana.



L'accident s'est produit tôt dans la matinée sur une route de montagne, entre les villes de Santa Rosa de Copan et Gracias, à quelque 220 km au nord-ouest de la capitale Tegucigalpa.



Selon le capitaine Orellana, l'un des bus revenait vide de la frontière plus au nord avec le Guatemala après y avoir déposé des migrants, tandis que l'autre, plus petit, avec des passagers, circulait dans l'autre sens.



Selon les médias locaux, toutes les victimes sont honduriennes et vivaient dans la région.



Des proches se sont rapidement massés sur les lieux de l'accident, certains fondant en larmes en identifiant leurs proches décédés.



Les accidents de la route sont la deuxième cause de décès au Honduras, après les homicides, selon les chiffres officiels.



Chaque jour des centaines de migrants traversent le Honduras en provenance de pays d'Amérique du Sud pour tenter de se rendre aux États-Unis en vue de jouir de meilleures conditions de vie.