Hommage aux héros de la déportation

Tahiti, le 23 avril 2022 - Réserve électorale oblige, c'est le directeur de cabinet du haut-commissaire, Cédric Bouet, qui a présidé vendredi matin la cérémonie organisée à l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, au monument aux morts de Papeete, Avenue Pouvana'a a Oopa. Une journée qui perpétue et honore la mémoire de toutes les victimes et héros de la déportation.