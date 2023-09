Hommage aux Harkis au monument aux morts

Tahiti, le 25 septembre 2023 - A l'occasion de la Journée nationale d'hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives ayant servi l'Algérie, une cérémonie était organisée ce lundi matin au monument aux morts de Papeete en présence de représentants de l'Etat et du Pays.



"Longtemps dans notre histoire nationale, la voix des Harkis et des autres supplétifs de l'armée française de la guerre d'Algérie a résonné dans le silence. En ce 25 septembre, nous sommes à nouveau réunis pour revenir sur ces années d'ignorance et, à défaut de pouvoir les effacer, contribuer à les dissiper", a ainsi déclaré la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Armées chargée des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Mirallès dans un message lu par le secrétaire général du haut-commissariat Eric Sequet qui représentait Eric Spitz. Le président du Pays étant en déplacement aux Etats-Unis, tout comme celui de l'Assemblée, c'est la ministre Chantal Galenon et la représentante Nicole Sanquer qui les ont respectivement représentés lors de cette cérémonie.