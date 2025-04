Hommage au pape François : Il est dans les bras du Père

Tahiti, le 24 avril 2025 - Ce jeudi soir, une messe a été dite en fin de journée en l’église Maria no te hau à Papeete en hommage au pape François. Présidée par Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau, archevêque de Papeete, elle a attiré de nombreux fidèles.



À 9 h 45, le 21 avril, le cardinal Kevin Farrell, camerlengo de la Chambre apostolique, a annoncé la mort du pape François à la Casa Santa Marta, avec ces mots : “Chers frères et sœurs, avec une profonde douleur, je dois vous annoncer la mort de notre Saint Père François. À 7 h 35 ce matin, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. Toute sa vie a été dédiée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, surtout en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés. Avec une immense gratitude pour son exemple en tant que véritable disciple du Seigneur Jésus, nous recommandons l'âme du pape François à l'amour infini miséricordieux du Dieu unique et triune.” “Restons dans la prière”, a invité la paroisse Maria no te hau le jour dit. Ce jeudi, une messe a été dite en hommage au souverain pontife.



“Nous sommes là pour rendre un hommage sincère au pape François”, a exprimé le père Landry Boyer, vicaire général, pour démarrer. Les fidèles étaient nombreux à l’écouter. “Si vous êtes tous réunis ce soir, c’est la preuve que ses messages de paix, de fraternité, de justice touchent chacun d’entre nous”, a-t-il ajouté. “Voilà venu le temps d’une communion sincère.”



“Le pape François continuera à nous inspirer. Prions pour lui.”