Homicide en Guadeloupe: les deux suspects en détention, dont le meurtrier présumé

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 15/11/2023 - Les deux frères qui étaient en garde à vue après un homicide en pleine rue le 7 novembre à Port-Louis en Guadeloupe ont été "placés en détention", a-t-on appris mercredi du parquet à Pointe-à-Pitre.



Les deux hommes de 20 et 23 ans ont été "mis en examen pour assassinat et complicité", selon la même source, après avoir été présentés au parquet à l'issue de leur garde à vue.



La victime, un homme de 33 ans, a été tuée par balle le soir du 7 novembre dans une rue de la cité Paul Mado, à Port-Louis.



Les suspects "l'ont recherché avec une arme et ils lui ont tiré dessus. Un seul était armé mais l'autre a donné les injonctions pour tirer", avait expliqué mardi à l'AFP la procureure Caroline Calbo, ajoutant que l'homme tué était "défavorablement connu" pour "port d'arme et violences". Il avait déjà été condamné.



L'un des deux frères "a reconnu avoir tiré et a même indiqué qu'il avait recherché la victime suite à un différend entre sa famille et celle de la victime", avait également précisé Mme Calbo.



Celui-ci "savait qu'il était recherché et s'est rendu dimanche".