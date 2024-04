Home-jacking du gardien du PSG Donnarumma: quatre hommes présentés à un juge

Paris, France | AFP | vendredi 12/04/2024 - Près de neuf mois après les faits quatre hommes étaient présentés vendredi à un juge d'instruction en vue de leur éventuelle mise en examen dans l'enquête sur le violent cambriolage du gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, et de sa compagne en juillet 2023.



Parmi ces quatre hommes, certains ont été interpellés à Paris et d'autres extraits de prison, où ils étaient déjà incarcérés, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.



Les faits remontent à la nuit du 20 au 21 juillet 2023. Vers 3H00 du matin, une équipe de quatre personnes avait pénétré dans l'appartement de l'international italien, sur l'avenue Montaigne, quartier huppé du VIIIe arrondissement de la capitale.



Sous la menace d'une arme, ils avaient séquestré le gardien et sa compagne et les avaient violentés.



Les cambrioleurs avaient dérobé montres, bijoux et maroquinerie de luxe avant de prendre la fuite. Le préjudice a été estimé à environ 500.000 euros.



Gianluigi Donnarumma, 25 ans, avait été légèrement blessé. Pas sa compagne. Sous le choc, tous les deux avaient été pris en charge à l'hôpital.



Le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour vol en bande organisée avec arme, séquestration en bande organisée et violences aggravées et confié les investigations à la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne.



Les home-jackings (cambriolage alors que la personne est chez elle) de célébrités se sont multipliés ces derniers mois en région parisienne. La chanteuse Vitaa, l'animateur de radio Bruno Guillon, le chef cuisinier Jean-François Piège ou l'influenceur Just Riadh en ont ainsi été victimes.



D'autres footballeurs du PSG ont aussi été ciblés.



En décembre 2023, le gardien remplaçant du club parisien, Alexandre Letellier, a été séquestré avec sa femme et leurs deux jeunes enfants lors d'un cambriolage en pleine nuit à leur domicile d'Hardricourt (Yvelines).



La femme du joueur, Chloé Letellier, avait reçu un coup au visage et le couple avait été menacé avec un couteau alors que les quatre cambrioleurs tentaient de leur soutirer argent et bijoux. Trois d'entre eux, parmi lesquels deux mineurs, avaient été interpellés.



Joueurs du PSG souvent ciblés



Ces dernières années, plusieurs autres joueurs ou ex-joueurs du PSG ont été victimes de cambriolages à leur domicile. Ils avaient en général été ciblés lorsqu'ils étaient au stade, ce qui avait posé la question de la prise en charge de leur sécurité par le club parisien.



2021 fut une année noire en la matière, avec quatre cambriolages: celui de l'actuel capitaine Marquinhos, en présence de son père, victime de violences, et de ses deux sœurs. Angel Di Maria, Mauro Icardi et le gardien Sergio Rico avaient aussi été cambriolés.



A l'époque, le PSG avait décidé de renforcer temporairement la sécurité des domiciles de ses joueurs, avec des agents postés devant chaque résidence 24 heures sur 24.



Depuis, des mesures de sécurité restent mises en place et le club se félicite que les cambrioleurs soient presque toujours interpellés.



Deux hommes de 21 ans ont ainsi été condamnés en mars à dix et huit mois de prison ferme pour le cambriolage, en novembre 2022, du domicile du défenseur Presnel Kimpembe à Noisy-le-Roi (Yvelines).



La justice est également passée en janvier 2023 pour le cambriolage de la famille du capitaine Marquinhos: deux hommes ont été respectivement condamnés à sept ans de prison ferme et cinq ans de prison dont trois avec sursis.



Et en février 2023, deux hommes ont été condamnés à trois et quatre ans de prison ferme pour le cambriolage du domicile d'Angel Di Maria.



Le problème touche aussi d'autres clubs français. Mi-février, le domicile du milieu rennais Benjamin Bourigeaud a ainsi été cambriolé, pendant qu'il jouait au Roazhon Park.