Holopuni va'a : en mer et contre tous

Kavika Knight, président de l’association Va’a Tai’e Tautoru :



Quelles sont les nouveautés de cette édition ?



"C’est la dixième édition du Hawaiki Nui Voyage 2019, la traversée annuelle de Tahiti jusqu’à Bora Bora en passant par Moorea, Huahine, Raiatea et Taha’a. Ce sera cette année le premier championnat du monde de pirogue, de jauge Holopuni. Depuis quatre années notre association a organisé une cinquantaine de courses. Là, c’est notre dixième traversée jusqu’à Bora Bora, le parcours s’y prête parfaitement et on avait la légitimité pour l’organiser. La pirogue est hawaiienne mais le premier championnat du monde restera comme avoir été organisé ici en Polynésie française."



Quelle est la participation ?



"On a une équipe de Californie, trois équipes de Hawaii, une équipe mixte Nouvelle-Zélande/Australie et plusieurs équipes locales pour un total de 13 pirogues au départ de Tahiti, avec une quatorzième qui va nous rejoindre aux îles Sous- le-Vent et qui fera une étape hors-championnat avec nous. C’est un record de participation : avec 13 pirogues, on est loin de ce que l’on a connu par le passé."



Quelles sont vos impressions avant le départ ?



"Les rameurs sont excités, cela va être une très belle bataille, surtout qu’il y a cinq équipes, je dirais, qui peuvent prétendre au podium : au moins deux équipes de Hawaii qui sont venues avec de sacrés rameurs et plusieurs équipes locales dont Terematai qui vient de gagner deux années de suite. Il y a de bons rameurs, surtout que le vent est très léger, aujourd’hui c’est du huit nœuds nord-est. Il y aura de la rame sur cinquante kilomètres pour relier Moorea."



Les pirogues de l’école de voile sont présentes ?



"Oui, tout converge. Six pirogues de la nouvelle école de voile récemment inaugurées ont été mises à disposition des équipes étrangères et de l’équipe locale Moana Explorer. C’est une synergie entre l’association Moana Explorer et Va’a Taie Tautoru. Ce qui est bien, c’est que l’on va tous utiliser la même pirogue, la même jauge. C’est bien aussi pour l’avenir des autres courses à venir, de savoir que l’on pourra s’aligner avec les mêmes embarcations, on pourra se tirer la bourre avec des pirogues qui sont quasiment identiques. La mayonnaise prend."



Quelques rameurs issus du va’a sont présents ?



"Oui, on a Manarii Florès, Bruno Tauhiro, on a Niuhiti Buillard…On a quelques stars de la rame et d’autres rameurs moins connus que l’on a formé. La technique à la voile n’est pas la même, sauf quand il faut "envoyer" comme on dit. Il y a la technique voile à maîtriser, ce n’est pas que de la rame. Il y a aussi les aspects liés au cap qui sont très importants, il faut aller chercher le vent pour arriver à bon port le premier."



Comment s’est passée la préparation ?



"Outre la caravane, les compétiteurs, le staff, les bateaux suiveurs, cela fait 85 personnes, c’est une méga flottille donc il faut gérer l’approvisionnement. On a choisi une option qui a aussi le vent en poupe en Polynésie ces dernières années : les catamarans de location. C’est également une vitrine à ce niveau pour la Polynésie, nos îles s’y prêtent avec les lagons où on peut s’arrêter. Ces bateaux sont utilisés également comme bateaux pour la sécurité et comme logement pour pouvoir dormir dans chaque île où on arrive. Tout ça, c’est bon pour le tourisme, c’est bon pour le sport et c’est bon pour la culture car on aime notre fenua."