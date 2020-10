Hohoi, la vallée mystérieuse aux cailloux fleuris

Jean Kautai, artisan sculpteur, figure dynamique de la vallée, raconte qu’à l’époque où ils récoltaient beaucoup le coprah en bord de mer, les gens gravissaient la pente allant de la plage aux habitations et s’arrêtaient pour s’abriter quelques temps en-dessous d’un vieux banian généreux, à deux pas de l’église du village.



Petit écrin de tranquillité et de simplicité discret et accueillant en contrebas de la route, cette église catholique est constituée de murs décorés par une fresque recouverte de feuilles d’or. Celle-ci a été réalisée puis restaurée en 2001 par le peintre Garrick Yrondi, à la demande de Monseigneur Le Cleac’h. Cette fresque décrit les activités de la semaine : on pêche, on récolte, on sculpte avant d’arriver au repos dominical, où l’on apporte au seigneur tout le fruit de son travail. La couleur jaune représente le soleil du matin, le liseré bleu au sommet, les cieux; et enfin, la partie basse est ornée de sculptures sur bois qui rappellent les traditions anciennes sur lesquelles on se repose.



Hohoi n’a pas de quai, et le village se situe à quelques centaines de mètres de la plage où l’on peut, si on est chanceux et qu’on a de bons yeux, trouver son propre caillou fleuri. À défaut, on peut aller à la rencontre des nombreux artisans de la vallée comme Jean, ou encore Ismael qui vend ses œuvres d’art fleuries jusqu’à Dubaï.