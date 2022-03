Hoho’a 2022 : expositions et ateliers

TAHITI, le 5 mars 2022 - Le collectif Hoho’a organise deux expositions au mois de mars, l’une à Tahiti et l’autre à Moorea. Pour cette édition, il innove en mettant en place deux ateliers. L’un d’eux sera consacré à la technique de prise de vue avec un cerf-volant.



Comme à son habitude, le collectif Hoho’a invite ses membres à exposer sur le thème de la Polynésie. Cette année, ils sont 37 participants. Leurs images seront présentées à la salle Muriāvai à la Maison de la culture à Tahiti puis au Te fare natura à Moorea. “ Nous avons dû faire une sélection avec un jury car il y a eu de nombreuses demandes cette année ”, précise Brigitte Bourget ; présidente du collectif et photographe. Ont été retenues, des photographies réalistes, classiques, comme des couchers de soleil, la faune et la flore locale mais également des propositions plus atypiques comme des montages.



La nouveauté réside en l’organisation de deux ateliers. L’un aura pour thème la base de la prise de vue : cadrage, exposition, lumière avec un appareil photo ou bien un téléphone, animé par Brigitte Bourget. L’autre, plus original, sera animé par Pierre Lesage et permettra aux participants de découvrir la prise de vue avec un cerf-volant.



L’idée de prendre des photographiques aériennes grâce à un cerf-volant revient au français Arthur Batut au XIXe siècle. La toute première photographie aérienne aurait été prise, elle, à l’aide d’une petite montgolfière. Pierre Lesage, lui, a démarré en 2005. Il souhaitait immortaliser la construction d’un hôtel de manière originale. “ Or, à l’époque il n’y avait pas tous les moyens d’aujourd’hui comme les drones .”



Il a donc fait des recherches pour trouver une solution, a rencontré des pratiquants de photo cervolisme. “ Nous ne sommes pas très nombreux dans le monde .” Depuis, il a beaucoup voyagé avec son appareil et son cerf-volant : Islande, Italie, Vietnam, Île de Pâques. Pour lui, cette pratique est avant tout un plaisir, plus “ poétique ” que le drone par exemple. Il est invité à participer au Festival internazionale Aquilone à Ravenne en Italie et à organiser avec la fondation Michel Ange à Venise une séance de prise de vue avec l’artiste Michel Gressier.



Deux technique de photo cervolisme



Il y a deux manières de faire. “ On peut installer un appareil à 30 ou 40 mètres sous le cerf-volant une fois que celui-ci est stabilisé. ” La pratique est alors automatisée avec une prise toutes les quatre ou cinq secondes. “ C’est un peu comme la pêche au chalut ”, compare-t-il. “ On ne sait jamais ce que l’on va attraper .”



Une autre technique est possible. Il s’agit alors d’équiper l’appareil fixé au cerf-volant d’une radio commandée pour prendre la main sur l’inclinaison, la rotation et le déclenchement. “ On obtient alors l’image que l’on souhaite précisément. ” Pour l’atelier qu’il animera et qui devrait avoir lieu le 24 mars, Pierre Lesage envisage d’envoyer un téléphone en altitude pour prendre les photos et de mettre au point un système de contrôle par téléphone au sol. “ Je suis en train d’écrire les lignes de code. ” Il espère qu’il y aura du vent le jour J, “ mais en général il y en a toujours à Moorea ”, et peu de turbulences. Il promet “ qu’il y aura de jolis sites à photographier comme le temple de Papetoai .”





De F16 à Hoho’a



L’association Hoho’a a succèdé en mars 2019 à l’association F16 créée en 2010. Une première exposition s’est tenue au Musée de Tahiti et des îles en 2010. À ce jour, elle rassemble une soixantaine de membres actifs mais reste à la recherche de nouveaux membres actifs, et surtout des membres moteurs pour entretenir une dynamique.



Hoho’a s’inscrit comme un centre de concertation, de coordination et de développement d’idées autour de la photographie ou en partenariat avec d’autres mouvements artistiques. Le collectif participera en avril 2022 à la journée mondiale de l’Art qui donnera lieu à des expositions durant tout le mois d’avril à Te fare Natura de Moorea et à la Maison de la culture du 19 au 23 avril.



Pratique



Du 8 au 12 mars à la salle Muriāvai de la Maison de la culture.

Vernissage le 8 mars à 18 heures.



Du 16 au 27 mars au te Fare natura à Moorea.

Entrée libre.



