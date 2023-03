Hoho’a, 13e exposition de l’association de photographes

TAHITI, le 12 mars 2023 - Les photographies d’une trentaine de professionnels et amateurs seront exposées dès mardi à la Maison de la culture. Portraits, paysages, faune et flore, scènes de vie sont au programme. Cette année, une création artistique va, sans nul doute, interpeller les visiteurs et ouvrir un débat dans le domaine de l’art en particulier, de la société en général. Qui saura la trouver ?



Les photographes de l’association Hoho’a présenteront cette semaine leur dernière création. Une 13e exposition (il y en a une par an) va démarrer mardi à la Maison de la culture, 32 clichés y seront présentés. Brigitte Bourget, photographe et membre du bureau annonce “ une surprise ” pour cette nouvelle édition. Il s’agit, une fois n’est pas coutume, d’une “ création artistique qui ne manquera pas d’interpeller les visiteurs ”. La photographe n’en dira pas plus pour que l’étonnement soit total. Le vernissage prévu mardi soir sera une bonne occasion de lancer et nourrir le débat. Tout au long de la semaine, des membres de l’association se relaieront sur place toutes les deux heures pour répondre aux plus curieux.



Hoho’a est une association qui, en mars 2019, a pris le relai de l’association F16. Celle-ci, née en 2009, a organisé une exposition dès 2010 et remporté un certain succès. Depuis, l’association cherche à faire vivre une communauté de passionnés, à donner de la visibilité à ses membres. Ils sont aujourd’hui une soixantaine.



En 2020, l’exposition avait bien démarré à la Maison de la culture, mais elle avait été stoppée dans son élan en raison du confinement. En 2021, elle avait eu lieu à la brasserie Hoa et chez Blackstone à Tipaerui, en 2022 à la Maison de la culture et au Fare Natura à Moorea. Cette année, elle restera à la Maison de la culture.



Pas de thème mais de nombreux portraits



Comme à l’accoutumée, les photographes ont posé leur regard sur la Polynésie sans avoir à illustrer un thème particulier. “ Le thème en fait est la Polynésie, tout simplement ”, précise Brigitte Bourget. Chaque participant, ils étaient une trentaine, a soumis entre 1 et 5 photos. “Faute de place, nous devons faire des choix. Seule une photographie est admise par photographe .” La sélection est faite par une personne indépendante et soumise pour validation au bureau de l’association.



Les participants ont immortalisé des scènes de vie, des paysages, la faune et la flore les environnant. Les images sont aériennes, terrestres, sous-marines, plus ou moins réalistes, parfois un peu abstraites. “ Il y a cette année beaucoup de portraits. C’est plus de la moitié des propositions ”, constate Brigitte Bourget qui y voit, là, une marque du Covid et des récentes crises qui ont affecté le monde. Il n’y a pas une seule explication à cette omniprésence mais “il y a une tendance à s’interroger sur le sens de la vie, une certaine sensibilité à l’humain, seul ou en lien avec l’écologie, se fait sentir.”



Comme chaque année, il y a des habitués, des photographes aguerris, des amateurs, des professionnels “ dans le sens où ils vivent de leurs photos ”, précise Brigitte Bourget. Il y aussi des nouveaux venus. Ils sont au nombre de sept dont Teikidev qui, en réalité, revient après plusieurs années d’absence.



Pour la suite, l’association envisage de proposer aux photographes d’illustrer plus que la Polynésie. Les participants seront libres de s’exprimer partout à travers le monde. Cela permettra aux membres qui peuvent voyager de présenter des clichés pris ailleurs qu’au fenua. La date de l’exposition pourrait également changer. Elle a lieu en général en mars ou avril, “ on aimerait plutôt qu’elle ait lieu en septembre ou octobre ”.



Les photographes 2023

Sylvain Girardot, Brigitte Bourger, Xavier Dogo, Nelly Gay, Eric Raffis, Hong My Phong, Christian Hellec, Thierry Dewilde, Doris Ramseymer, Pierre Lesage, Molinier Christophe, Kika Moretti, Manutea Rambaud, Magali Pellier, Philippe Poirine, Gregory Boissy, Larissa Rolley, Nicholas Hirigoyen, Anne Laure Vie, Lucie Chauvin Cartouche, Marc Lenfant, Emilie Monthioux, Enigma, Arii Vaitoaarii, Jean Guy Boudeyron, Laurent Loussan, Sadry Ghacir, Vincent Carreau, Charly Eveno et Teikidev.



Pratique



Du mardi 14 au samedi 18 mars, salle Muriāvai à la Maison de la culture. Horaires : de 9 h à 17 h du lundi au vendredi et de 9 h à midi le samedi.

Vernissage le mardi 14 mars à 18 heures.



Contacts



Renseignements au 40 544 544 / Site internet de la

Page FB : Maison de la Culture de Tahiti / Page FB : Médiathèque de la Maison de la Culture

Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 12 Mars 2023 à 17:58 | Lu 211 fois