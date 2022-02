Hoffer de nouveau condamné en appel pour avoir insulté le directeur de la CPS

Tahiti, le 17 février 2022 – La cour d'appel a confirmé jeudi la condamnation de première instance prononcée à l'encontre du trublion autoproclamé président du Pays, René Hoffer, en août 2021 pour des faits de diffamation et d'injure publique commis à l'encontre du directeur de la CPS, Vincent Fabre. René Hoffer a donc été condamné à une amende de 200 000 Fcfp.



Après un retard de plusieurs mois du versement de son allocation complémentaire de retraite d'un montant de 12 000 Fcfp, René Hoffer avait envoyé un mail particulièrement injurieux au directeur de la caisse de prévoyance sociale, Vincent Fabre. Il avait alors pris soin de mettre plus d'une soixantaine de personnes en copie dont le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain et de nombreux salariés de la CPS.