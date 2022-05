Hiva Oa se bouge pour sa santé

Hiva Oa, le 1er mai 2022 – Samedi le village de Atuona à Hiva Oa a bougé pour la journée Ea'ttitude. Organisée par la commune et le comité des fêtes, cet événement de promotion de la santé et du sport a remporté un vif succès.



Samedi était organisée à la salle des fêtes de Atuona à Hiva Oa la journée "Ea'ttitude" où plusieurs ateliers et activités étaient prévus. Cette session "2K22 Ea'ttitude" a été mise en place à l'initiative de la commune et du comité des fêtes de Hiva Oa ainsi que de la cellule de promotion de la santé. Les visiteurs pouvaient y déguster dès le matin des fruits frais puis des jeux sportifs se sont enchainés toute la matinée. En début d'après-midi, retour des activités avec du tennis de table et du volley-ball ainsi qu'un tamure fitness. La journée s'est clôturée par un parcours de marche en fin d'après-midi.



La journée avait pour but la promotion de la santé et la sensibilisation du public. Ainsi, des animations permettaient de gagner de nombreux lots et des brochures éditées par le ministère de la Santé étaient à disposition du public au sujet de l'hygiène de vie, des recettes de cuisine saine ou encore comment faire un potager chez soi. L'événement, qui a permis au public de s'amuser et de bouger l'espace d'une journée, a rencontré un vif succès.