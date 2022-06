Hiva Oa encore en pénurie

Hiva Oa, le 5 juin 2022 - Aussitôt ravitaillée par le Taporo 9 que l'île de Hiva Oa souffre de nouveau d'une pénurie de carburant et de gaz. Une situation qui pénalise le quotidien de la population et ralentit l'activité économique. Un sentiment d'injustice et d'indifférence se fait ressentir auprès des administrés qui se sentent délaissés par les autorités.



Après dix jours de retard à cause d'une panne, le Taporo 9 est enfin arrivé à Hiva Oa la semaine dernière et a pu ravitailler l'île. Cependant, la pénurie de carburant et de gaz continue car les habitants ont aussitôt fait du stock et la présence de nombreux de voiliers, en demande d'hydrocarbures, a aggravé le problème. Le prochain passage du cargo étant prévu le 17 ou 18 juin, sur place, le système D se met en place pour avoir accès à ces éléments de base de la vie quotidienne. La colère monte dans la population qui ne veut plus dépendre d'un seul bateau pour le ravitaillement en énergie.



Un fiu général se fait sentir car la situation pénalise toute une partie de l'activité économique de l'île. Les jardiniers, les traiteurs, les loueurs de voitures ou de scooter ne peuvent plus travailler correctement d'où un manque à gagner évident. Les administrés se sentent délaissés et se demandent pourquoi les autorités du Pays ne tentent pas de remédier pas à ce problème en armant, par exemple, un bateau administratif pour ravitailler exceptionnellement en énergie les îles touchées par cette pénurie qui perdure depuis maintenant plus de cinq semaines. Certains Marquisiens vont jusqu'à penser que les îles éloignées sont négligées par les autorités car représentant un trop petit foyer d'électeurs.