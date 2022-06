Hiva Oa au rythme de la Fête de la musique

Hiva Oa, le 27 mars 2022 - Hiva Oa a célébré la Fête de la musique ce week-end, et de nombreux artistes sont venus se produire devant la population et les passagers de l'Aranui en escale sur l'île.



Vendredi et samedi, la commune et le comité des fêtes de Hiva Oa organisaient la Fête de la musique au Tohua Pepeu de Atuona où de nombreux artistes locaux étaient présents. Pas moins d'une dizaine de groupes étaient inscrits afin de participer à cette édition 2022. Parmi eux notamment, Tumu nui here, Matafenua manakua, Tokoau (Harrys et Evelyne) et Te aka sound. Les festivités ont débuté vendredi en début d'après-midi devant un public nombreux qui comptait un grand nombre de touristes avec la présence du cargo mixte Aranui, arrivé vendredi et qui n'est reparti que très tôt samedi matin. Pour la seconde journée des festivités, qui a débuté dès le matin, le public était toujours au rendez-vous. La fête a dû se terminer vers 18 heures, plus tôt que prévu, un problème d'électricité empêchant la suite de la manifestation.Comme à chaque événement des stands de kaikai avaient été prévus et tout le public a pu se ravitailler sur place dans une ambiance festive et détendue au rythme de la musique.