Hiva Oa accueille Éric Spitz

Hiva Oa, le 7 décembre 2022 - Après sa visite à Nuku Hiva, le haut-commissaire Éric Spitz est arrivé à Hiva Oa mardi en milieu d'après-midi pour une mission de deux jours sur l'île où un programme chargé l'attendait.



C'est sous une pluie battante que le haut-commissaire Éric Spitz est arrivé à Hiva Oa mardi après-midi, accusant un retard d'une demi-journée à cause d'un problème technique survenu sur l'avion d'Air Tahiti. Il s'est, dans un premier temps, rendu aux monuments aux morts de Atuona, où les autorités civiles et militaires, la maire de l'île Joëlle Frébault et le capitaine Calmet du Service militaire adapté (SMA) étaient présents. Après les hymnes marquisien, tahitien, et français, un dépôt de gerbe a été effectué. La délégation s'est ensuite rendue au cimetière communal afin de se recueillir sur les tombes de Paul Gauguin et de Jacques Brel.



Une réunion a était organisée avec l'ensemble du conseil municipal à la mairie afin de présenter les différents projets de la commune dont le futur marché. C'est un chantier qui devrait durer 15 mois, pour un coût total de 280 millions de Fcfp, cofinancés par l'État et le Pays à hauteur de 80%, et la commune. En outre, ce chantier permettra de recruter localement plus de 25 personnes pour les travaux à effectuer dans les différents domaines de sa réalisation. Des matériaux locaux seront utilisés en priorité pour sa construction, attendue depuis de longue date par la population.



Le haut-commissaire accompagné de l'administrateur et d'une partie de l'équipe municipale s'est ensuite rendu dans la vallée de Taaoa, sur le site Upuke qui devrait prochainement être classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Il a tenu à réassurer la solidarité de l'État dans cette candidature. Il a souligné également l'excellente qualité du dossier, dont le verdict devrait tomber courant 2023 et au plus tard en 2024.



Un accueil dans la tradition marquisienne

Mercredi, en début de matinée, Éric Spitz a effectué la visite de certaines infrastructures dont le concasseur et le centre culturel. Il s'est ensuite rendu au Tohua Pepeu afin d'inaugurer officiellement, avec la hakaiki Joëlle Frébault, le marché du terroir qui va se poursuivre jusqu'en fin de semaine. Après un accueil haut en couleurs proposé par les élèves des différents établissements scolaires du village, le haut-commissaire s'est dit ému par la prestation qui lui était présentée. La maire de l'île a fait une brève allocution avant de donner la parole à son hôte qui a souligné l'importance de la protection des ressources locales, du savoir-faire et de la culture. Il a également vanté le développement d'une autosuffisance alimentaire à partir de produits locaux d'où la nécessité d'un marché, espace de commerce mais aussi de convivialité et d'échanges.



Le représentant de l'État a poursuivi en visitant l'ensemble des stands représentant pratiquement tous les domaines de métiers exercés sur l'île avec une forte représentation des agriculteurs, artisans, éleveurs et producteurs de plantes ornementales. En début d'après-midi la délégation s'est rendue à Puamau, très éloignée du village, sur le site culturel d'Iipona, très prisé par les touristes de passage avec également le site du tiki souriant.

C'est la première visite en Terre des Hommes du haussaire depuis sa prise de fonction.



Mercredi 7 Décembre 2022