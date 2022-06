Hititua Taerea s'offre son premier Te 'Aito

Tahiti, le 25 juin 2022 – Troisième l'année dernière, Hititua Taerea s'est imposé, ce samedi, lors de la 34e édition du Te 'Aito. Au terme d'une course bien maitrisée entre Taaone, Papeete, Arue et Mahina (28 km), bouclé en un peu plus de deux heures, le rameur de Tautira a devancé sur la plage de Aorai Tini Hau, Steeve Teihotaata et Narai Atger.



Son nom figurait sur la liste des favoris de ce 34e Te 'Aito aux côtés des Steeve Teihotaata, Kevin Céran-Jérusalémy, Manutea Millon, Revi Thon Sing, Tutearii Hoatua, Hotuiterai Poroi, et des Shelliens. Et ce samedi, Hititua Taerea a mis tout le monde d'accord en s'offrant sa première victoire sur la plus prestigieuse course de V1. Le natif de Tautira a bouclé les 28 km de course entre Taaone, Papeete, Arue et Mahina, soit 28 km, en un peu plus de 2 heures et 10 minutes d'efforts. Taerea a ainsi devancé de près de 40 secondes, Steeve Teihotaata, auteur d'une belle remontée dans le surf, et Narai Atger qui a complété le podium.

Une grosse remontée contre les éléments vers Mahina Et cette première victoire au 'Aito, Hititua Taerea l'a décroché avec la manière. Déjà bien placé dans le groupe de tête composé de Revi Thon Sing, Narai Atger, Manutea Millon, Steeve Teihotaata, Charles Teinauri, Hotuiterai Poroi, et de Tutearii Hoatua, le sociétaire de Pirae Va'a a parfaitement géré ses efforts pendant la première heure de course qui s'est jouée entre la passe de Taaone, la rade de Papeete et le lagon de Arue.



Une première heure dominée par le Shellien, Narai Atger qui a ouvert la voie sur la remontée vers Mahina et la Pointe Vénus. Et ce premier tronçon a mis à rude épreuve les organismes des rameurs qui ont bravé le vent, la pluie et la houle. Mais réputé pour être très saignant dans la remontée contre les éléments, Hititua Taerea s'est emparé de la tête de course après la sortie à Arue. Une place qui n'allait plus quittée jusqu'à l'arrivée à Taaone.

"Le Seigneur m'a mis sur les bonnes vagues" Au moment du demi-tour à Mahina, après 1h40 de course, Taerea s'est donc attaqué en premier à la descente vers Aorai Tini Hau. A quelques secondes derrière lui, Narai Atger, Revi Thon Sing, Charles Teinauri et Steeve Teihotaata. Et si la remontée contre les éléments a été éprouvante pour les rameurs, le retour vers la passe de Taaone a été plus "fun" pour les 'aito qui se sont offerts une belle session de surf. Et dans ces conditions, Hititua Taerea allait creuser l'écart sur ses poursuivants et s'offrir un cavalier seul. "La stratégie c'était de prendre un bon départ et de me mettre à l'aise jusqu'au Tombeau du roi à Arue. Il y a eu des petits clapots au Tombeau et je savais que c'était le moment de partir en tête. Et dans le surf, le Seigneur m'a mis sur les bonnes vagues", a avoué l'homme de tête.



Avec désormais plus de 50 mètres d'avance sur ses adversaires, Hititua Taerea n'avait plus qu'à gérer ses efforts jusqu'à la plage de Aorai Tini Hau. Et finalement au bout de 2h10'19, le rameur de Tautira coupait la ligne d'arrivée en tête pour dérocher son premier Te 'Aito. Un petit tremblement de terre sur la planète du va'a car depuis 2013 et la victoire de Rete Ebb, tous les Te 'Aito avaient été remportés soient par Steeve Teihotaata (2018 et 2021) ou par Kevin Céran-Jérusalémy (de 2014 à 2017, 2019). Le quintuple vainqueur de la course qui était lui loin de la bagarre pour la première place cette année.



Steeve Teihotaata, pour sa part, cinquième au demi-tour à Mahina, a effectué une belle descente vers Taaone pour accrocher donc à l'arrivée, cette année, une deuxième place au Te 'Aito. "Hititua je m'entraine tous les jours avec lui à Pirae. Je savais donc que c'était soit pour moi ou pour lui cette année", a indiqué le rameur de Bora Bora. Et le podium de cette 34e édition était complétée donc par le Shellien, Narai Atger.



Une grande partie de ces rameurs se retrouveront certainement dès les 2 et 3 juillet à Mataiea, pour les courses du Heiva Va'a Mata'eina'a. Avant évidemment le Super 'Aito le 23 juillet.



